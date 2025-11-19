Acesse sua conta
Saiba de onde vem a fortuna da mulher mais rica do mundo, que não herdou nada

Rafaela Aponte-Diamant construiu fortuna ao lado do esposo, Gianluigi Aponte

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:29

Rafaela Aponte-Diamant
Crédito: Reprodução | Forbes

Rafaela Aponte-Diamant, de 80 anos, foi apontada pela revista Forbes como uma das mulheres mais ricas do mundo, segundo levantamento divulgado em junho deste ano. O patrimônio de Rafaela é estimado em US$ 38,8 bilhões (cerca de R$ 208 bilhões de reais).

