Saiba de onde vem a fortuna da mulher mais rica do mundo, que não herdou nada

Rafaela Aponte-Diamant construiu fortuna ao lado do esposo, Gianluigi Aponte

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:29

Rafaela Aponte-Diamant Crédito: Reprodução | Forbes

Rafaela Aponte-Diamant, de 80 anos, foi apontada pela revista Forbes como uma das mulheres mais ricas do mundo, segundo levantamento divulgado em junho deste ano. O patrimônio de Rafaela é estimado em US$ 38,8 bilhões (cerca de R$ 208 bilhões de reais).

No entanto, a dúvida é: de onde vem a fortuna da bilionária? Rafaela é coproprietária da MSC, uma das maiores companhias marítimas do planeta, responsável pelo transporte global de cargas e por cruzeiros de luxo. Além disso, divide igualmente o controle do grupo com o marido, Gianluigi Aponte, cada um com 50% da empresa.

Rafaela figura como a mulher que construiu a própria fortuna mais rica do mundo, além de ocupar o 44º lugar entre as pessoas mais ricas do planeta. A história de Rafaela e Gianluigi começou na década de 1960, durante uma viagem à ilha italiana de Capri.

Ele era capitão de navio, e ela, filha de um banqueiro israelense. O casal entrou definitivamente no setor marítimo em 1970, ao comprar o primeiro navio da futura MSC.