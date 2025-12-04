BOMBOU!

Qual a receita famosa mais procurada em 2025? Saiba como fazer

Google divulgou lista com os assuntos que mais bombaram nas buscas do Brasil em 2025

Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 20:29

Sobremesa viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Freepik

O Google divulgou nesta quinta-feira (4) os assuntos que mais bombaram nas buscas do Brasil em 2025. A lista reúne diversos acontecimentos importantes que marcaram o ano, até mesmo receitas.

E em primeiro lugar como receita mais pesquisada em 2025, está o morango do amor, que se tornou uma febre, e alavancou a venda de várias docerias. O morango coberto por brigadeiro branco e camada de açúcar cristalizado ganhou o coração dos brasileiros.

Morango do Amor 1 de 6

O morango do amor ganhou popularidade global após a viralização de vídeos nas redes sociais a partir de 2020, que mostravam a iguaria. As plataformas digitais impulsionam o consumo e sobretudo a demanda, tornando-o um fenômeno cultural e comercial.

Houve até polêmica nas redes sociais, de baianos alegando que a receita era uma imitação da bala baiana, que nada mais é do que um beijinho de coco coberto por uma camada de açúcar caramelizado. Outros ainda afirmaram que a bala baiana é muito mais saborosa.

A disputa ficou tão séria que rolou uma treta nas redes sociais de quem teria, de fato, criado a receita. A confeiteira baiana Camilla Piñón, da Sweet Milla, e Priscilla Diniz, empresária responsável por popularizar o doce em 2023, foram colocadas no centro de uma polêmica.

Camilla afirmou ter criado a iguaria ainda em 2020, durante a pandemia. Já Priscilla Diniz, que viralizou com o doce em 2023, disse que nunca afirmou ser criadora da receita, mas se orgulha de tê-la lançado em suas vitrines.

“Jamais declarei ser a autora. Apenas tive a ideia de relançar esse doce antigo em 2023, e nunca tinha visto ninguém comercializar antes. Foi um sucesso imediato, tanto que vieram outras versões como o Ovo de Páscoa do Amor e o Buquê do Amor no Dia dos Namorados”, explicou em entrevista ao jornal Correio.

Confira receita:

Ingredientes

Brigadeiro

395 g de leite condensado

100 g de creme de leite

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de manteiga

Calda

2 xícaras de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de vinagre

10 gotas de corante alimentício em gel vermelho

Manteiga para untar

Montagem

15 morangos higienizados e secos

Modo de preparo

Brigadeiro e montagem dos morangos

Em uma panela, coloque todos os ingredientes do brigadeiro e leve ao fogo médio até começar a desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 4 horas. Após, envolva os morangos com o doce e disponha em uma assadeira. Leve ao congelador por 30 minutos.

Calda

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e misture. Leve ao fogo baixo e cozinhe até atingir o ponto de uma bala dura. Faça o teste: pingue um pouco da calda em água gelada, se endurecer, está no ponto certo. Após, retire os morangos do congelador e mergulhe na calda. Disponha em uma forma untada com manteiga e deixe descansar até firmar. Sirva em seguida.