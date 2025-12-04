PARTILHA DE HERANÇA

Testamento de atriz é descumprido e gera confusão por causa de herança

Desejo era quem imóvel, avião e carros fossem vendidos, para serem repartidos igualmente por familiares

Felipe Sena

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 20:00

A vida de muitas celebridades é cercada por polêmicas, até mesmo após a morte, quando muitas vezes se inicia uma disputa por causa de herança. Desta vez, os herdeiros da atriz Shannen Doherty, acusam o ex-marido da artista, Kurt Iswarienko, de descumprir o acordo de divórcio assinado apenas um dia antes dela morrer, em julho de 2024.

Segundo o portal Terra, o fotógrafo deveria vender bens como uma casa, um avião e carros para repartir milhões de dólares com a mãe, o irmão e um amigo próximo da artista, que morreu aos 53 anos, em decorrência de um câncer.

A família alega que Iswarienko não entregou os objetos pessoais da ex-mulher que permanecem no imóvel onde passou a residir após o enterro, contrariando determinação de que a propriedade fosse negociada.

De acordo com a revista “People”, o divórcio era o último desejo de Doherty. Um ano antes de morrer, ela chegou a descobrir uma traição do esposo enquanto enfrentava um tratamento contra o câncer.