SAÚDE

Suco de limão pela manhã faz mal? Nutricionista chega a resposta definitiva

A maioria dos benefícios atribuídos ao suco de limão ainda carece de provas científicas

Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:29

Apesar da fama, hoje em dia os limões apresentam baixos teores de vitamina C Crédito: Freepik

Consumir água morna com limão logo ao despertar, em jejum, é um hábito popular, visto por muitos como um truque natural para melhorar a saúde. A bebida é frequentemente divulgada como algo quase milagroso.

Entre as vantagens mais citadas estão a eliminação de toxinas, o auxílio no emagrecimento e o favorecimento da boa forma. Mas será que essas promessas têm realmente fundamento?

'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer 1 de 9

Limão e a presença de vitamina C

Apesar da fama, atualmente os limões possuem baixos níveis de vitamina C. Essa redução vem sendo observada há cerca de sete décadas, consequência da agricultura intensiva, do empobrecimento do solo, da colheita antes do tempo e do longo percurso até chegar ao consumidor.

Para garantir frutas mais nutritivas, a melhor escolha é optar por versões orgânicas e de produtores da região. Além disso, o consumo deve ser feito logo após espremer o suco, pois a vitamina C se oxida rapidamente em contato com o ar.

A ideia da alcalinização

Alcalinidade significa o oposto de acidez, e o balanço entre os dois fatores depende da quantidade de íons ácidos e alcalinos no organismo. Altos níveis de acidez costumam estar relacionados a inflamações e ao aparecimento de certas doenças.

Embora seja naturalmente ácido, o limão pode se tornar alcalino depois do processo de metabolização. No entanto, essa reação não é igual para todas as pessoas.

Em alguns casos, o consumo pode até estimular inflamações, especialmente quando a fruta não tem boa qualidade e apresenta baixos teores de minerais.

Limão realmente limpa o organismo?

O conceito de detox se refere à eliminação de substâncias prejudiciais do corpo, sejam de origem interna ou externa.

O limão, por si só, não realiza esse processo. Sua ação no fígado está restrita a estimular a produção e a liberação da bile — fluido essencial desse órgão, mas insuficiente para chamá-lo de “desintoxicante”.

Por outro lado, pode colaborar com a digestão, sobretudo de gorduras, e ainda ajudar a aliviar quadros de prisão de ventre.

O suco também auxilia na quebra de gordura acumulada no fígado, importante em casos de esteatose, e estimula os rins, favorecendo a eliminação de resíduos do metabolismo.

Para ampliar esses efeitos, pode-se recorrer ao óleo essencial extraído da casca. Assim como o suco, ele favorece digestão e constipação, mas também traz propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e protetoras do fígado.

É importante destacar: não há comprovação científica de que o suco de limão contribua para perder peso.

Atenção aos cuidados

Pessoas que sofrem com refluxo ou azia devem evitar o consumo, já que a acidez da fruta tende a intensificar esses problemas. Outro ponto a considerar é o desgaste do esmalte dos dentes provocado pelo ácido do limão com o tempo.