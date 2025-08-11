TELEVISÃO

Globo quebra regra interna para garantir volta de Lázaro Ramos

Ator está confirmado em dois projetos da emissora

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 09:54

Lázaro Ramos Crédito: Daniela Toviansky/Globo

A Globo voltou a ter um contrato fixo com Lázaro Ramos. O ator assinou, na última sexta-feira (8), um vínculo de longa duração com a emissora, que quebrou a política interna adotada nos últimos anos de priorizar vínculos dos artistas por obra. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

Lázaro havia encerrado o acordo de exclusividade com a Globo no fim de 2021, a fim de se transferir para a Amazon. Oficialmente de volta, o baiano já tem dois trabalhos confirmados: estará em "Coração Acelerado", próxima novela das 19h, no papel de um empresário; e participará da terceira temporada de "Os Outros", do Globoplay, em que fará um triângulo amoroso com Mariana Lima e Adriana Esteves.

Taís Araújo e Lázaro Ramos 1 de 14

O ator havia declarado que a saída da Globo foi motivada por "estar cansado de pedir" que fosse incluído em projetos da casa. "Troquei a Globo pela Amazon por estar um pouco cansado de pedir, como se eu fosse um pedinte, como se eu tivesse de implorar por algo que é poderoso, que são os nossos profissionais, a nossa história", disse ele em 2022, na coletiva de imprensa do filme Medida Provisória (2020).

Lázaro estreou na TV Globo em 2002, em um episódio do programa "Brava Gente". No ano seguinte, participou de "Sexo Frágil" (2003) e, em 2006, protagonizou sua primeira novela, "Cobras & Lagartos" e fez sucesso como Foguinho. Esteve ainda em "Insensato Coração" (2011) e "Lado a Lado" (2012). Seu último trabalho fixo antes de deixar a emissora foi na série "Aruanas" (2019).