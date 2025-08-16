Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher de jogador do Botafogo detona Virginia: 'Rebolar pro Neymar casada: pode'

Vitória Telles defendeu Zé Felipe após polêmica em festa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:38

Alex e Vitória Telles; Neymar e Virgínia Fonseca
Alex e Vitória Telles; Neymar e Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Vitória Telles, esposa do jogador Alex Telles, do Botafogo, criticou Virginia Fonseca após a recente polêmica envolvendo o ex-marido da influenciadora, o cantor Zé Felipe. A esposa do lateral esquerdo saiu em defesa do artista e alfinetou a empresária, citando um vídeo antigo em que ela aparece dançando em frente a Neymar.

O comentário de Vitória acontece após surgirem rumores de que Zé Felipe teria saído mais cedo da festa de 'mesversário' do filho, José Leonardo, para ir a um segundo compromisso com amigos. Segundo o programa Fofocalizando, o cantor teria ficado com uma mulher na comemoração privativa em questão.

Alex Telles e Vitória Telles

Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram
1 de 24
Alex e Vitória Telles por Reprodução/Instagram

Diante da repercussão negativa, Vitória resolveu sair em defesa do artista. Ela aproveitou para relembrar o episódio em que Virginia foi filmada dançando em um samba no cruzeiro de Neymar, bem em frente ao jogador do Santos.

"Rebolar pro Neymar casada: pode. Sair depois de divorciado: aí não pode!", escreveu Vitória Telles, fazendo referência ao vídeo polêmico.

Mesversário de José Leonardo

Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
1 de 12
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

O registro foi feito em dezembro de 2023, quando Virgínia ainda era casada com Zé Felipe. Os dois anunciaram a separação em maio deste ano.

Leia mais

Imagem - João Silva revela detalhe importante sobre estado de saúde de Faustão

João Silva revela detalhe importante sobre estado de saúde de Faustão

Imagem - Noivo diz nome da ex-namorada no altar e deixa convidados em choque: 'O pior pesadelo'

Noivo diz nome da ex-namorada no altar e deixa convidados em choque: 'O pior pesadelo'

Imagem - Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine

Gominho e Carolina Dieckmann têm reencontro emocionante na festa de Bruna Marquezine

Mais recentes

Imagem - Ingressos para 'Rita Lee - Uma Autobiografia Musical' em Salvador esgotam, e fãs pedem mais datas

Ingressos para 'Rita Lee - Uma Autobiografia Musical' em Salvador esgotam, e fãs pedem mais datas
Imagem - Morango do amor vira sabor de chope: 'Aproveitar para surfar a onda'

Morango do amor vira sabor de chope: 'Aproveitar para surfar a onda'
Imagem - Mulher recupera visão após cirurgia de implante de dente; entenda

Mulher recupera visão após cirurgia de implante de dente; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba
01

Corredor de rua tem perna amputada após ser atropelado na Pituba

Imagem - Noivo diz nome da ex-namorada no altar e deixa convidados em choque: 'O pior pesadelo'
02

Noivo diz nome da ex-namorada no altar e deixa convidados em choque: 'O pior pesadelo'

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
03

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Imagem - Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet
04

Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet