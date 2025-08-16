NAS REDES SOCIAIS

Mulher de jogador do Botafogo detona Virginia: 'Rebolar pro Neymar casada: pode'

Vitória Telles defendeu Zé Felipe após polêmica em festa

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 15:38

Alex e Vitória Telles; Neymar e Virgínia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Vitória Telles, esposa do jogador Alex Telles, do Botafogo, criticou Virginia Fonseca após a recente polêmica envolvendo o ex-marido da influenciadora, o cantor Zé Felipe. A esposa do lateral esquerdo saiu em defesa do artista e alfinetou a empresária, citando um vídeo antigo em que ela aparece dançando em frente a Neymar.

O comentário de Vitória acontece após surgirem rumores de que Zé Felipe teria saído mais cedo da festa de 'mesversário' do filho, José Leonardo, para ir a um segundo compromisso com amigos. Segundo o programa Fofocalizando, o cantor teria ficado com uma mulher na comemoração privativa em questão.

Diante da repercussão negativa, Vitória resolveu sair em defesa do artista. Ela aproveitou para relembrar o episódio em que Virginia foi filmada dançando em um samba no cruzeiro de Neymar, bem em frente ao jogador do Santos.

"Rebolar pro Neymar casada: pode. Sair depois de divorciado: aí não pode!", escreveu Vitória Telles, fazendo referência ao vídeo polêmico.

O registro foi feito em dezembro de 2023, quando Virgínia ainda era casada com Zé Felipe. Os dois anunciaram a separação em maio deste ano.