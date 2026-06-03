DESABAFO

'A vida me testou': John Travolta emociona ao falar como lida com a morte da esposa e filho

Ator de 72 anos revelou como transformou o luto em combustível para o seu novo trabalho no cinema

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 14:58

John Travolta e Kelly Preston com o filho Jett Travolta, em 1997 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator John Travolta, de 72 anos, abriu o coração e falou abertamente sobre como enfrenta as dores mais profundas de sua vida pessoal. Em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o astro de Hollywood revelou como lida com a ausência da esposa, a atriz Kelly Preston, falecida em 2020, e de seu filho primogênito, Jett Travolta, que morreu em 2009.

O artista explicou que a dor dessas perdas serviu de inspiração para o seu novo projeto nos cinemas, o longa 'Voo Noturno para LA: Uma História para Todas as Idades'. "Eles são o modelo a partir do qual este filme nasceu", confidenciou o ator. "A vida certamente me testou, [mas] minha natureza é buscar o lado positivo, mesmo diante do pior. Não fui feito para permanecer absorto na escuridão. Posso olhar para ela, mas não escolho morrer nessa escuridão", desabafou.

John Travolta e Kelly Preston com o filho Jett Travolta 1 de 8

Travolta sofreu duas perdas. A primeira delas aconteceu há 17 anos, quando Jett, de apenas 16 anos, sofreu uma convulsão durante as férias da família nas Bahamas. O adolescente, que era autista e convivia com a síndrome de Kawasaki, bateu a cabeça em uma banheira durante a crise e não resistiu.

Anos mais tarde, em 2020, o ator enfrentou a perda da companheira de quase três décadas. Kelly Preston faleceu aos 57 anos, após uma batalha silenciosa e discreta de dois anos contra um câncer de mama. Da união de 29 anos com a atriz, John Travolta também é pai de Ella Bleu, hoje com 26 anos, e do caçula Benjamin, de 15.