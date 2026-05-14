CURIOSIDADES

Filme clássico previu fenômeno raro com dois sóis 50 anos antes de descoberta científica

Cientistas encontraram novos candidatos a mundos que orbitam pares de estrelas, como Tatooine em Star Wars



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 13 de maio de 2026 às 20:20

Planetas como o fictício Tatooine, de 'Star Wars, Guerra nas estrelas', podem ser mais comuns do que se pensava Crédito: Reprodução

Luke Skywalker olhava para dois sóis no céu de Tatooine muito antes de a astronomia confirmar que planetas fora do Sistema Solar existiam. Em 1977, quando “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança” chegou aos cinemas, a imagem ainda pertencia ao território da ficção científica.

Quase cinco décadas depois, a cena deixou de soar tão impossível. Com telescópios mais avançados e milhares de exoplanetas já catalogados, cientistas identificaram 27 novos candidatos a planetas que orbitam sistemas com duas estrelas, em uma espécie de versão real do mundo natal de Anakin e Luke Skywalker.

A coincidência com a saga foi assumida pelos próprios pesquisadores. As descobertas foram divulgadas na última segunda-feira, 4 de maio, data conhecida entre os fãs como o Dia de Star Wars. Em inglês, “May the 4th” lembra a frase clássica “May the force be with you”.

Planetas 1 de 7

O estudo foi publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Por enquanto, os 27 mundos ainda são tratados como candidatos, já que os astrônomos precisam fazer novas observações para confirmar se os sinais encontrados pertencem mesmo a planetas.

Planetas que quase não aparecem

Exoplanetas são mundos localizados fora do Sistema Solar. Mesmo quando existem, eles não aparecem a olho nu e, em muitos casos, também são difíceis de detectar com telescópios.

As primeiras catalogações começaram em 1995. Desde então, o número cresceu junto com o avanço das tecnologias de observação.

Em 2025, astrônomos chegaram à marca de 6 mil exoplanetas identificados. Depois disso, segundo a NASA, cerca de 300 foram adicionados à lista.

Entre todos esses mundos, apenas 20 pertenciam a sistemas binários de estrelas. É justamente por isso que o novo grupo chama atenção. Encontrar planetas em volta de uma estrela já exige precisão; em torno de duas, o desafio cresce.

Como eles são encontrados

Boa parte dessas buscas usa o Transiting Exoplanet Survey Satellite, o TESS, da NASA. O satélite observa variações nas curvas de luz das estrelas. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, o brilho cai por um instante.

Esse pequeno escurecimento pode denunciar a presença de um planeta. O problema é que os pesquisadores costumam priorizar estrelas mais brilhantes, onde esses eventos são mais fáceis de perceber e confirmar.

Em sistemas binários ou múltiplos, tudo fica mais complicado. Os planetas têm maior chance de seguir órbitas irregulares e podem simplesmente não passar pelo ponto certo para serem vistos da Terra.

Mesmo assim, cientistas já conseguiram confirmar planetas desse tipo. O primeiro deles foi o Kepler-16b, um mundo com massa semelhante à de Saturno, localizado a quase 250 anos-luz da Terra.

Por que dois sóis complicam tudo

A ideia de viver sob dois sóis pode render uma das cenas mais famosas da cultura pop, mas a física desse tipo de sistema não costuma facilitar a vida dos planetas.

O próprio estudo indica que esses mundos são mais raros em sistemas binários. O motivo está na dificuldade de manter uma órbita estável por muito tempo quando duas estrelas exercem influência gravitacional ao mesmo tempo.

Essa instabilidade também pesa contra a possibilidade de vida. Com variações constantes no ambiente, as condições necessárias para o desenvolvimento de organismos teriam mais dificuldade para se manter.

Mohammad Farhat, astrônomo da Universidade da Califórnia em Berkeley e coautor do estudo, explicou o risco de forma direta.

“Duas coisas podem acontecer: ou o planeta fica muito, muito próximo do binário, sofrendo ruptura de maré ou sendo engolfado por uma das estrelas, ou sua órbita fica significativamente perturbada pelo binário para ser eventualmente ejetada do sistema”, disse. “Em ambos os casos, você se livra do planeta.”

O próximo passo

Agora, os cientistas precisam voltar seus instrumentos para os 27 suspeitos. Só novas análises poderão confirmar se eles são, de fato, planetas orbitando pares de estrelas.