RONALDO JACOBINA

Ator baiano de 86 anos ganha mostra de filmes, título, prêmio internacional, documentário e papel em novela da Globo

ESTE CONTEÚDO É UM OFERECIMENTO DA BAHIAGÁS

Ronaldo Jacobina

Publicado em 26 de maio de 2026 às 05:00

Antonio Pitanga entre os filhos Camila e Roco Crédito: Divulgação

Um dos atores mais representativos do cinema brasileiro, o baiano Antônio Pitanga, vai ganhar uma mostra especial, de 3 a 29 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Com curadoria da filha, Camila Pitanga, e de Thiago Ortman, a Mostra Pitanga, vai exibir 38 filmes de um total de mais de 70 produções que participou ao longo da carreira. Pitanga, que estreou no cinema, ainda em Salvador, no filme Bahia de Todos os Santos (Trigueirinho Neto – 1960), tem tido sua história reverenciada em vida, em parte graças aos filhos Camila e Rocco que não param de lhes render homenagens. Desde o documentário “Pitanga”, (de Camila e Beto Brant, em 2016) até o mais recente longa, “Malês” (2024). E não são os filhos que estão colocando luz no artista, considerado um dos rostos mais marcantes do Cinema Novo.

Pitanga erm cena com Malês Crédito: Divulgação

Flores em vida

Pitanga é um dos próximos a ter sua história contada na série Tributo, da Globoplay. O episódio, gravado ano passado, vai ao ar no segundo semestre. No começo do ano, Pitanga ganhou um Golden Globe Apogeu Award, pelo conjunto da obra. E ontem (25), o ator recebeu da UFRJ, o título de Doutor Honoris Causa. Embora viva no Rio de Janeiro há muitos anos, Pitanga se orgulha de dizer que nasceu no Pelourinho, no Centro de Salvador. Escalado para mais uma novela na TV Globo, “Por você”, no horário das 19h, está procurando uma peça para levar aos palcos com a filha. Nos planos tem ainda, o de dirigir um filme sobre Benedita da Silva, sua esposa.

Batifun Crédito: Divulgação

O Feijão & o Samba

O grupo de samba Batifun volta a fazer uma animada e contagiante roda de samba no Pereira Restaurante, no Porto da Barra, no próximo dia 30, a partir do meio-dia. Sucesso na apresentação da edição passada, no último mês de abril, os sambistas voltam para mais uma tarde animada com direito a um reencontro com o público da tradicional feijoada da casa que é servida no sistema de bufê. As reservas já estão sendo feitas pelo WhatsApp 71 3264 6464.

Nanda Lebram Crédito: Divulgação

Entre flores e afeto

Nanda Lebram reuniu convidados na Maison do Horto, na última quinta (21), para a experiência “Minas na Bahia”, marcada por mesa posta autoral, sabores mineiros, café especial e uma atmosfera de afeto e sofisticação. A empresária aproveitou para anunciar a chegada da Bee Flowers, novo braço da sua Bee Home voltado para flores permanentes, arranjos e presentes. A novidade vai integrar a Maison do Horto e deve ser inaugurada ainda neste semestre. Responsável pela curadoria da nova marca, Nanda vai em busca de tendências, peças exclusivas e referências para compor o acervo do novo empreendimento.

Jonatan Albuquerque Crédito: Divulgação

Bons drinques

Nesta quinta-feira (28), às 19h30, o Purgatório realiza mais uma edição do Purgatório Convida, projeto que reúne casas e profissionais de várias partes do mundo. Desta vez, o bartender e diretor criativo da casa, Jonatan Albuquerque, recebe Pascual Tejada (Amano – Panamá); Manuel Javier e Juan-Pablo Diaz (Chichimeco - Guatemala) e Sindi Karina Barillas (Diacá - Guatemala). Do Brasil virão Daniel Estevan (Nosso - Rio) e Laura Pavanato, (São Miguel – Rio); e Alex Sepulchro (SubAstor - São Paulo), em um encontro que aproxima o público baiano de nomes relevantes da coquetelaria e da gastronomia latino-americana.

Carlos Betão e Rita Assemany Crédito: Fabio Bouzas e Paulo Overbeck/Divulgação

Uísque com guaraná

Amigos de longa data, do palco e da vida, os atores Carlos Betão e Rita Assemany, voltam a se encontrar em cena neste final de semana no Palacete Tirachapeu. No musical Uísque com Guaraná, com roteiro de Claudia Barral, a dupla encarna um casal que se reencontra depois de 40 anos do fim de um romance arrebatador num piano-bar. O espetáculo, conta com a participação do músico Estevam Dantas no piano e no acordeon. Serão apenas duas apresentações, os dias 29 e 30 próximos, às 20h, como parte do projeto Estação Rubi.

Santo Antônio por Frank Jazz Crédito: Divulgação

Salve Antônio!

Mario Edson, do ME Ateliê de Fotografias, está finalizando a montagem da 12ª edição da mostra ANTÔNIOS que será inaugurada na próxima sexta-feira (29 de maio), para convidados, e no dia seguinte (30), aberta ao público. Com o tema “Um Altar para Antônio”, a exposição conta com 38 obras que farão parte do ‘circuito ANTÔNIOS’ no Centro Histórico. Desta vez, Mário Edson, curador da mostra, se junta a outros 11 fotógrafos e 25 artistas plásticos, incluindo o premiado Vik Muniz.

Jaime D´Oliveira Crédito: Divulgaç

Terroir da Chapada

Salvador vai receber, no dia 1° de junho, no Centro Cultural da Câmara Municipal de Salvador, o II Simpósio do Vinho Nacional na Bahia, evento que reunirá especialistas, produtores, representantes do turismo, gastronomia e hospitalidade para discutir o mercado brasileiro do vinho, o crescimento da produção baiana e as novas tendências de consumo e experiência. Entre os participantes confirmados estão Leandro Menezes (Abrasel Bahia); Jaime D’Oliveira (viticultor); o sommelier Alexandre Vasconcelos; Mayra Nunes, proprietária da Vinícola Santa Maria, em Morro do Chapéu, dentre outros.

Jean Willian, tenor Crédito: Ana Karina Zaratin/Divulgação

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