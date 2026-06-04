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Prêmio Grande Otelo 2026: Globo domina lista de finalistas com mais de 50 indicações; confira

Com 51 indicações e 23 títulos, favoritismo é liderado por distopia com Rodrigo Santoro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 07:47

O último azul
O último azul Crédito: Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista dos finalistas ao prestigiado Prêmio Grande Otelo 2026, e o Grupo Globo dominou a bancada de indicações. Celebrando o aniversário de 25 anos da premiação, a gigante da comunicação carimbou 23 títulos na fase final da disputa, sendo 16 filmes e 7 séries, somando 51 indicações ao todo.

O grande favorito desta edição é a ficção científica distópica 'O Último Azul', dirigida por Gabriel Mascaro e coproduzida pela Globo Filmes. O longa, que acompanha a saga de uma idosa de 77 anos vivida por Denise Weinberg e conta com Rodrigo Santoro no elenco, foi finalista em 11 categorias e acumulou 12 indicações. Logo atrás vem o drama 'Manas', de Marianna Brennand, também com 11 indicações.

Confira os indicados da Globo ao Prêmio Grande Otelo 2026

Cena de O Último Azul, com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro por Divulgação
Filme "Manas" (2024) por Reprodução
Raul Seixas: Eu Sou por Divulgação/Ariela Bueno
“Velhos Bandidos” conta com Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos por Divulgação
A série 'Os Outros' chega ao Globoplay por Divulgação/Paulo Belote/Globo
C.I.C. - Central de Inteligência Cearense por Divulgação
Malês por divulgação
Barba ensopada de sangue  por Divulgação
[Edicase]Em “Os enforcados”, Regina e Valério entram em um caminho perigoso para garantir a própria estabilidade (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes
"Ritas", com apoio da Globo Filmes, finalista nas categorias Melhor Longa-metragem Documentário e Melhor Montagem Documentário por Divulgação
'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Chico Anysio – Um Homem à Procura de um Personagem por Reprodução
Agentes Muito Especiais por Divulgação
Cazuza: Além da Música por Divulgação
Série Caçador de Marajás por divulgação
"Senninha na Pista Maluca" concorre na categoria de Melhor Série Animação por Divulgação
(Des)controle: filme com Carolina Dieckmann por Divulgação
A Procura de Martina por Divulgação
'O Último Episódio' por Divulgação
Ruas da Glória por Divulgação
Enterre seus Mortos por Divulgação
“Zico, o Samurai de Quintino”  por Divulgação
Um Lobo Entre os Cisnes por Divulgação
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Cena de O Último Azul, com Denise Weinberg e Rodrigo Santoro por Divulgação

A edição de 2026 marca também a volta de uma categoria muito querida pelo público, a de Melhor Longa-metragem de Comédia. E a Globo já garantiu três fortes concorrentes na disputa pela estatueta com 'Agentes Muito Especiais, C.I.C - Central de Inteligência Cearense' e 'Velhos Bandidos'.

A veterana Adriana Esteves concorre como Melhor Atriz pelo suspense psicológico 'Os Outros', enquanto Ravel Andrade disputa a estatueta de Melhor Ator por sua interpretação biográfica em 'Raul Seixas - Eu Sou'.

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Apesar do domínio da Globo em volume de produções, a liderança isolada de indicações desta edição ficou com o aguardado longa 'O Agente Secreto', dirigido pelo aclamado cineasta Kleber Mendonça Filho. O filme recebeu impressionantes 18 indicações e desponta como o grande rival a ser batido nas categorias principais.

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Na disputa pelo troféu mais cobiçado da noite, o de Melhor Filme, o longa de Kleber Mendonça vai enfrentar concorrentes de peso como 'Homem com H', 'O Filho de Mil Homens', além dos já citados 'Manas' e 'O Último Azul'. A produção também se destaca nas categorias de atuação, trazendo Wagner Moura indicado como Melhor Ator, além de Alice Carvalho, Hermila Guedes, Carlos Francisco, Gabriel Leone e Robério Diogenes concorrendo como coadjuvantes.

A entrega dos prêmios acontece no dia 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo a partir das 20h15 pelo Canal Brasil e no YouTube oficial da Academia. Além do júri técnico, você também pode ajudar a escolher o vencedor de Melhor Filme pelo Júri Popular votando diretamente no site da instituição.

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Tags:

Cinema Filme Prêmio Grande Otelo 2026 Prêmio Grande Otelo

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