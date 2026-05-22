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Hiran estreia como ator em série inspirada em ‘Café com Canela’ e filme nacional com elenco de peso

Rapper baiano foi anunciado na série do Canal Brasil e também integra longa com nomes como Babu Santana, Lucas Leto e Mariana Nunes em sua chegada ao audiovisual

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:00

Hiran amplia carreira e estreia como ator em série inspirada em “Café com Canela”  Crédito: Reprodução

O rapper Hiran está vivendo uma nova fase da carreira e agora amplia sua trajetória artística para além da música. Conhecido pela força no rap nacional e pela representatividade LGBTQIAPN+ na cena brasileira, o artista baiano acaba de ser confirmado em duas produções do audiovisual: a série inspirada em “Café com Canela” e o longa “Quem Tem Com Que Me Pague Não Me Deve Nada”, que estreia nos cinemas nesta semana.

Natural de Alagoinhas, na Bahia, Hiran construiu espaço no cenário musical ao misturar rap, MPB e referências da cultura pop em letras que abordam identidade, negritude, sexualidade e pertencimento. Assumidamente gay, o artista se consolidou como um dos principais nomes do rap queer brasileiro e já colaborou com artistas como Gloria Groove, Baco Exu do Blues, Ivete Sangalo e Caetano Veloso.

Na televisão, Hiran fará sua estreia na adaptação seriada de Café com Canela, produção do Canal Brasil inspirada no longa baiano lançado em 2017 e reconhecido em festivais nacionais e internacionais. O elenco reúne nomes como Lucas Leto, Babu Santana, Fabrício Boliveira, Claudia Di Moura e Valdineia Soriano. As gravações devem acontecer entre julho e setembro deste ano na Bahia.

Além da série, o cantor também integra o elenco do longa Quem Tem Com Que Me Pague Não Me Deve Nada, marcando oficialmente sua chegada ao cinema nacional. Na produção, ele divide cena com atores como Babu Santana, Rodrigo Pandolfo e Mariana Nunes.

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