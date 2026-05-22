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Quem é Bruno Kayapy? Marido discreto de Helena Rizzo já apareceu no MasterChef

Guitarrista da banda Macaco Bong conheceu a jurada do reality em um show e mantém vida longe dos holofotes ao lado da chef

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 19:28

MasterChef
Bruno Kayapy, marido de Helena Rizzo, já participou do MasterChef e vive longe dos holofotes. Crédito: Reprodução

Enquanto MasterChef Brasil transformou Helena Rizzo em um dos rostos mais populares da gastronomia na televisão, a vida pessoal da chef continua cercada de discrição. Fora das câmeras, ela mantém um relacionamento há mais de uma década com o guitarrista Bruno Kayapy, músico conhecido na cena independente brasileira e figura pouco exposta ao universo das celebridades.

O casal está junto desde 2014 e tem uma filha, Manu, hoje com 10 anos. Apesar da curiosidade do público em torno da jurada do reality culinário, Bruno raramente aparece nas redes sociais da chef e mantém uma rotina distante da superexposição típica do entretenimento.

Bruno Kayapy ganhou projeção nacional como integrante da banda Macaco Bong, grupo instrumental que se tornou referência na música alternativa brasileira nos anos 2000. O músico chegou a morar em Cuiabá antes de retomar a vida em São Paulo, cidade onde sua história com Helena começou.

Bruno Kayapy, marido de Helena Rizzo

Bruno Kayapy, marido de Helena Rizzo, já participou do MasterChef e vive longe dos holofotes. por Reprodução
Bruno Kayapy, marido de Helena Rizzo, já participou do MasterChef e vive longe dos holofotes. por Reprodução
Bruno Kayapy, marido de Helena Rizzo, já participou do MasterChef e vive longe dos holofotes. por Reprodução
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Bruno Kayapy, marido de Helena Rizzo, já participou do MasterChef e vive longe dos holofotes. por Reprodução

O encontro aconteceu de maneira improvável durante um show de Marina Lima realizado na Casa Manioca, espaço ligado ao universo gastronômico da chef. Em entrevista à Band, Bruno relembrou o início do relacionamento e definiu a conexão entre os dois como imediata.

“Lá, a gente se viu, rolou um match e ficamos”, contou. “Ela mexeu muito comigo.”

O músico também falou sobre a construção da relação ao longo dos anos. “Tem uma coisa meio mágica nisso tudo, que é muito genuíno nosso. Foi um sentimento bom e agradável de estar junto.”

Embora seja pouco conhecido por parte do público do MasterChef, Bruno já participou do reality em duas ocasiões. A primeira aconteceu em 2023, durante uma prova inspirada nos pratos autorais de Helena Rizzo. Depois, voltou a aparecer em 2025 na edição MasterChef Confeitaria, em um episódio que reuniu os companheiros dos jurados para provar bolos de casamento.

Na época, o carinho entre os dois diante das câmeras chamou atenção nas redes sociais e surpreendeu fãs acostumados à postura mais reservada da chef.

A discrição também se estende à filha do casal. Manu raramente aparece publicamente, embora Helena eventualmente compartilhe momentos pontuais da maternidade. Em entrevista recente à Band no Dia das Mães, a jurada definiu a chegada da menina como “a coisa mais maravilhosa” que viveu.

Além do sucesso na televisão, Helena Rizzo segue à frente do restaurante Maní, um dos mais prestigiados do país e reconhecido internacionalmente pela alta gastronomia.

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