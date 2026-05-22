Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adriana enfrenta Pilar após descoberta sobre casa de Arthur em Quem Ama Cuida nesta sexta (22)

Pedro emociona Adriana, Pilar parte para confronto e Arthur entra em conflito com a própria família no capítulo da novela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:00

ilar confronta Adriana e provoca nova briga familiar em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

O capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (22) será marcado por tensão familiar, emoção e novos conflitos envolvendo Adriana, Pilar e Arthur.

Tudo começa quando Adriana se emociona ao receber de Pedro a pulseira que havia perdido. O gesto aproxima ainda mais os dois em meio ao momento delicado vivido pela jovem.

A situação muda rapidamente quando Pilar aparece inesperadamente na casa emprestada por Arthur para a família de Adriana. Surpresa ao encontrar todos no local, Pilar reage de forma hostil e acusa Adriana e os parentes de terem invadido a residência onde ela foi criada.

Quem Ama Cuida

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
1 de 4
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo

O clima pesado provoca um novo embate dentro da família. Ulisses, Pilar e Silvana decidem procurar Arthur para questionar a decisão do empresário de permitir que a família de Adriana ficasse instalada na propriedade.

A conversa termina em discussão e aumenta ainda mais o conflito entre Arthur e os familiares.

Enquanto isso, André demonstra felicidade ao descobrir que Pedro será pai, trazendo um momento mais leve para a trama.

Já Otoniel fica animado diante da possibilidade de começar a trabalhar em uma banca de flores, enxergando uma nova oportunidade de recomeço.

Mais recentes

Imagem - Famoso se recusa a ver Copa do Mundo na Globo após contratação de Virginia

Famoso se recusa a ver Copa do Mundo na Globo após contratação de Virginia
Imagem - Como aumentar a letra do WhatsApp em segundos: ajuste simples melhora leitura para idosos

Como aumentar a letra do WhatsApp em segundos: ajuste simples melhora leitura para idosos
Imagem - Marcelo Jeneci surpreende fã em cerimônia de casamento e canta “Pra Sonhar”; veja vídeo

Marcelo Jeneci surpreende fã em cerimônia de casamento e canta “Pra Sonhar”; veja vídeo