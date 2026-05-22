NOVELA DAS 9

Adriana enfrenta Pilar após descoberta sobre casa de Arthur em Quem Ama Cuida nesta sexta (22)

Pedro emociona Adriana, Pilar parte para confronto e Arthur entra em conflito com a própria família no capítulo da novela

Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:00

ilar confronta Adriana e provoca nova briga familiar em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

O capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (22) será marcado por tensão familiar, emoção e novos conflitos envolvendo Adriana, Pilar e Arthur.

Tudo começa quando Adriana se emociona ao receber de Pedro a pulseira que havia perdido. O gesto aproxima ainda mais os dois em meio ao momento delicado vivido pela jovem.

A situação muda rapidamente quando Pilar aparece inesperadamente na casa emprestada por Arthur para a família de Adriana. Surpresa ao encontrar todos no local, Pilar reage de forma hostil e acusa Adriana e os parentes de terem invadido a residência onde ela foi criada.

Quem Ama Cuida 1 de 4

O clima pesado provoca um novo embate dentro da família. Ulisses, Pilar e Silvana decidem procurar Arthur para questionar a decisão do empresário de permitir que a família de Adriana ficasse instalada na propriedade.

A conversa termina em discussão e aumenta ainda mais o conflito entre Arthur e os familiares.

Enquanto isso, André demonstra felicidade ao descobrir que Pedro será pai, trazendo um momento mais leve para a trama.