Adriana enfrenta Pilar após descoberta sobre casa de Arthur em Quem Ama Cuida nesta sexta (22)

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Heider Sacramento
Publicado em 22 de maio de 2026 às 07:00
O capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (22) será marcado por tensão familiar, emoção e novos conflitos envolvendo Adriana, Pilar e Arthur.
Tudo começa quando Adriana se emociona ao receber de Pedro a pulseira que havia perdido. O gesto aproxima ainda mais os dois em meio ao momento delicado vivido pela jovem.
A situação muda rapidamente quando Pilar aparece inesperadamente na casa emprestada por Arthur para a família de Adriana. Surpresa ao encontrar todos no local, Pilar reage de forma hostil e acusa Adriana e os parentes de terem invadido a residência onde ela foi criada.
Quem Ama Cuida
O clima pesado provoca um novo embate dentro da família. Ulisses, Pilar e Silvana decidem procurar Arthur para questionar a decisão do empresário de permitir que a família de Adriana ficasse instalada na propriedade.
A conversa termina em discussão e aumenta ainda mais o conflito entre Arthur e os familiares.
Enquanto isso, André demonstra felicidade ao descobrir que Pedro será pai, trazendo um momento mais leve para a trama.
Já Otoniel fica animado diante da possibilidade de começar a trabalhar em uma banca de flores, enxergando uma nova oportunidade de recomeço.