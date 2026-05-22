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Vini Jr. é visto curtindo noitada ao lado de mulheres após término com Virginia

Jogador tem aproveitado de maneira discreta após fim do namoro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 19:37

Vini Jr. tem aproveitado vida de solteiro
Vini Jr. tem aproveitado vida de solteiro Crédito: Reprodução | Instagram

Recém solteiro, Vini Jr. parece estar curtindo muito após o término com Virginia. Os dois terminaram o namoro após cinco meses de relacionamento.

Segundo informações do perfil nas redes sociais “Daily do Garotinho”, o atacante teria marcado um encontro intimista com algumas mulheres em Porto Rico, ainda na noite desta quinta-feira (21).

Vini Jr

Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock

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De acordo com o perfil, Vini Jr. teria aproveitado a noite no país de forma discreta, cercado dos amigos mais próximos. O encontro teria sido organizado em um espaço reservado, para não atrair atenção do público.

O fim do namoro gerou várias polêmicas, inclusive, burburinhos de que o jogador e Éder Militão teriam pagado influenciadoras para irem a Madri a um encontro, o que foi negado pelo esposo de Tainá Militão nas redes sociais.

Enquanto o atleta segue com discrição, Virginia segue com uma rotina de influenciadora e aproveita a vida corrida em uma viagem com a amiga Duda Freire nas redes sociais.

Tags:

Vini jr.

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