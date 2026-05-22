Vini Jr. é visto curtindo noitada ao lado de mulheres após término com Virginia

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Felipe Sena
Publicado em 22 de maio de 2026 às 19:37
Recém solteiro, Vini Jr. parece estar curtindo muito após o término com Virginia. Os dois terminaram o namoro após cinco meses de relacionamento.
Segundo informações do perfil nas redes sociais “Daily do Garotinho”, o atacante teria marcado um encontro intimista com algumas mulheres em Porto Rico, ainda na noite desta quinta-feira (21).
Vini Jr
De acordo com o perfil, Vini Jr. teria aproveitado a noite no país de forma discreta, cercado dos amigos mais próximos. O encontro teria sido organizado em um espaço reservado, para não atrair atenção do público.
O fim do namoro gerou várias polêmicas, inclusive, burburinhos de que o jogador e Éder Militão teriam pagado influenciadoras para irem a Madri a um encontro, o que foi negado pelo esposo de Tainá Militão nas redes sociais.
Enquanto o atleta segue com discrição, Virginia segue com uma rotina de influenciadora e aproveita a vida corrida em uma viagem com a amiga Duda Freire nas redes sociais.