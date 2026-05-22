TAROT & SIGNOS

Maré de mudanças: 3 signos podem receber notícia importante nesta sexta (22)

Cartas apontam mudanças inesperadas, decisões emocionais e oportunidades que podem alterar o rumo do fim de semana

Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

As cartas do tarot para esta sexta-feira (22) revelam uma energia intensa de movimento, especialmente para signos que vinham enfrentando dúvidas emocionais e situações indefinidas. A previsão indica reencontros, respostas aguardadas e mudanças capazes de mexer com planos pessoais e profissionais.

Segundo a leitura do dia, Leão, Libra e Capricórnio aparecem entre os signos mais impactados pelas cartas nesta sexta. O momento favorece conversas importantes, recomeços e decisões que estavam sendo adiadas há semanas.

Leão pode viver um dia marcado por reconhecimento e exposição. O tarot aponta notícias envolvendo trabalho, vida financeira ou alguém do passado que volta a procurar o signo de maneira inesperada.

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Libra entra em uma fase de maior clareza emocional. As cartas mostram possibilidade de reconciliação, resolução de conflitos e abertura para novas conexões afetivas ao longo do dia.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Já Capricórnio terá uma sexta-feira movimentada no campo profissional. A previsão indica oportunidade inesperada, mudança de planos ou situação capaz de destravar questões que vinham causando ansiedade.

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