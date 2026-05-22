MARCO HISTÓRICO

Miley Cyrus se torna primeira artista nascida nos anos 90 a ganhar estrela na calçada da fama

Cantora fez discurso emocionante e com bom-humor

Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:14

Miley Cyrus ganhou notoriedade após seriado da Disney Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Miley Cyrus agora tem uma estrela na Calçada da Fama. A artista se tornou nesta sexta-feira (22) a primeira pessoa nascida na década de 1990 a conquistar o espaço nas ruas da Hollywood Boulevard, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na cerimônia organizada pela Hollywood Chamber of Commerce, a artista conquistou a estrela de número 2.845 e teve a presença de amigos e familiares. A locutora de rádio Ellen K, a designer de moda e empresária Donatella Versace e a atriz Anya Taylor-Joy foram as responsáveis pelas homenagens à cantora.

Miley Cyrus 1 de 8

Em seu discurso, Donatella disse que Miley é “uma locutora, uma rebelde e uma força divina”. Em seguida, Miley subiu ao palco e relembrou sua jornada até chegar a uma carreira de sucesso. A mãe da cantora, Tish Cyrus, estava presente no local, além da irmã, Brandi Cyrus, e do padrasto Dominic Purcell.

Estrela de Miley Cyrus na calçada da fama Crédito: Reprodução | X

Miley iniciou seu discurso relembrando a canção “Walk of Fame”, do álbum “Something Beautiful”. "Eu espero continuar tocando os corações das pessoas e das novas gerações e, para os meus fãs, vocês são as verdadeiras estrelas! E foram vocês que tornaram meu sonho realidade com amor e apoio, e eu sempre vou agradecer vocês!", disse Miley durante seu discurso.