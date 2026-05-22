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Miley Cyrus se torna primeira artista nascida nos anos 90 a ganhar estrela na calçada da fama

Cantora fez discurso emocionante e com bom-humor

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:14

Miley Cyrus ganhou notoriedade após seriado da Disney
Miley Cyrus ganhou notoriedade após seriado da Disney Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Miley Cyrus agora tem uma estrela na Calçada da Fama. A artista se tornou nesta sexta-feira (22) a primeira pessoa nascida na década de 1990 a conquistar o espaço nas ruas da Hollywood Boulevard, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na cerimônia organizada pela Hollywood Chamber of Commerce, a artista conquistou a estrela de número 2.845 e teve a presença de amigos e familiares. A locutora de rádio Ellen K, a designer de moda e empresária Donatella Versace e a atriz Anya Taylor-Joy foram as responsáveis pelas homenagens à cantora.

Miley Cyrus

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Em seu discurso, Donatella disse que Miley é “uma locutora, uma rebelde e uma força divina”. Em seguida, Miley subiu ao palco e relembrou sua jornada até chegar a uma carreira de sucesso. A mãe da cantora, Tish Cyrus, estava presente no local, além da irmã, Brandi Cyrus, e do padrasto Dominic Purcell.

Estrela de Miley Cyrus na calçada da fama
Estrela de Miley Cyrus na calçada da fama Crédito: Reprodução | X

Miley iniciou seu discurso relembrando a canção “Walk of Fame”, do álbum “Something Beautiful”. "Eu espero continuar tocando os corações das pessoas e das novas gerações e, para os meus fãs, vocês são as verdadeiras estrelas! E foram vocês que tornaram meu sonho realidade com amor e apoio, e eu sempre vou agradecer vocês!", disse Miley durante seu discurso.

Com carreira no cinema e na música, Miley alcançou o estrelato com apenas 13 anos, ao protagonizar a série “Hannah Montana”, do Disney Channel. Com nove indicações ao GRAMMYs, foi em 2024 que ela conquistou seus primeiros gramofones dourados, graças ao sucesso da música “Flowers”, parte do álbum “Endless Summer Vacation”. A artista venceu nas categorias de Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo.

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