CRIME

O que já se sabe sobre o assassinato de James Handy, astro de Top Gun

Ele foi encontrado ferido na casa onde morava em Los Angeles; suspeito foi preso e acusado de homicídio

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 18:00

James Handy Crédito: Reprodução





A morte do ator James Handy chocou fãs e colegas de profissão nesta semana. Conhecido por participações em filmes como Top Gun: Maverick, Jumanji e Logan, o artista morreu aos 81 anos após ser atacado dentro da residência onde vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais, o principal suspeito é Michael Gledhill, de 44 anos, filho da companheira do ator. Ele foi preso após uma ligação ao serviço de emergência que teria sido feita pelo próprio suspeito.

James Handy 1 de 10

Segundo a polícia, o crime aconteceu na quarta-feira (3). Durante o contato telefônico com os atendentes, Michael teria confessado o assassinato. Ainda conforme o relato das autoridades, ele afirmou: “Eu sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado”.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram James Handy ferido no jardim da frente da casa. Equipes de resgate prestaram atendimento e o encaminharam para um hospital da região, mas o ator não resistiu aos ferimentos.

As autoridades informaram ainda que o suspeito se identificou imediatamente aos agentes ao ser abordado no local. Após a prisão, ele foi levado para a cadeia de Van Nuys, em Los Angeles.

Michael Gledhill foi formalmente acusado de homicídio e permanece detido sob fiança estipulada em US$ 2 milhões. Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada pela polícia.

Com uma trajetória de décadas em Hollywood, James Handy acumulou participações em dezenas de produções de cinema e televisão. Além de Top Gun: Maverick, ele atuou em filmes como Arachnophobia e Unbreakable, além de séries como Criminal Minds e NCIS: Los Angeles.