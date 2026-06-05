O que já se sabe sobre o assassinato de James Handy, astro de Top Gun

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de junho de 2026 às 18:00
A morte do ator James Handy chocou fãs e colegas de profissão nesta semana. Conhecido por participações em filmes como Top Gun: Maverick, Jumanji e Logan, o artista morreu aos 81 anos após ser atacado dentro da residência onde vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos.
De acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais, o principal suspeito é Michael Gledhill, de 44 anos, filho da companheira do ator. Ele foi preso após uma ligação ao serviço de emergência que teria sido feita pelo próprio suspeito.
James Handy
Segundo a polícia, o crime aconteceu na quarta-feira (3). Durante o contato telefônico com os atendentes, Michael teria confessado o assassinato. Ainda conforme o relato das autoridades, ele afirmou: “Eu sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado”.
Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram James Handy ferido no jardim da frente da casa. Equipes de resgate prestaram atendimento e o encaminharam para um hospital da região, mas o ator não resistiu aos ferimentos.
As autoridades informaram ainda que o suspeito se identificou imediatamente aos agentes ao ser abordado no local. Após a prisão, ele foi levado para a cadeia de Van Nuys, em Los Angeles.
Michael Gledhill foi formalmente acusado de homicídio e permanece detido sob fiança estipulada em US$ 2 milhões. Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada pela polícia.
Com uma trajetória de décadas em Hollywood, James Handy acumulou participações em dezenas de produções de cinema e televisão. Além de Top Gun: Maverick, ele atuou em filmes como Arachnophobia e Unbreakable, além de séries como Criminal Minds e NCIS: Los Angeles.
A investigação segue em andamento, e as autoridades ainda trabalham para esclarecer as circunstâncias que levaram ao crime.