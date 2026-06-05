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O que já se sabe sobre o assassinato de James Handy, astro de Top Gun

Ele foi encontrado ferido na casa onde morava em Los Angeles; suspeito foi preso e acusado de homicídio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 18:00

James Handy
James Handy Crédito: Reprodução


A morte do ator James Handy chocou fãs e colegas de profissão nesta semana. Conhecido por participações em filmes como Top Gun: Maverick, Jumanji e Logan, o artista morreu aos 81 anos após ser atacado dentro da residência onde vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais, o principal suspeito é Michael Gledhill, de 44 anos, filho da companheira do ator. Ele foi preso após uma ligação ao serviço de emergência que teria sido feita pelo próprio suspeito.

James Handy

James Handy por Reprodução
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James Handy por Reprodução
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James Handy por Reprodução
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James Handy por Reprodução

Segundo a polícia, o crime aconteceu na quarta-feira (3). Durante o contato telefônico com os atendentes, Michael teria confessado o assassinato. Ainda conforme o relato das autoridades, ele afirmou: “Eu sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado”.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram James Handy ferido no jardim da frente da casa. Equipes de resgate prestaram atendimento e o encaminharam para um hospital da região, mas o ator não resistiu aos ferimentos.

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As autoridades informaram ainda que o suspeito se identificou imediatamente aos agentes ao ser abordado no local. Após a prisão, ele foi levado para a cadeia de Van Nuys, em Los Angeles.

Michael Gledhill foi formalmente acusado de homicídio e permanece detido sob fiança estipulada em US$ 2 milhões. Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada pela polícia.

Com uma trajetória de décadas em Hollywood, James Handy acumulou participações em dezenas de produções de cinema e televisão. Além de Top Gun: Maverick, ele atuou em filmes como Arachnophobia e Unbreakable, além de séries como Criminal Minds e NCIS: Los Angeles.

A investigação segue em andamento, e as autoridades ainda trabalham para esclarecer as circunstâncias que levaram ao crime.

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