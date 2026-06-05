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Youtuber esconde nuggets na cueca para comer em montanha-russa e é banido de parque famoso para sempre

Allen Ferrell ignorou regras de segurança do parque

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2026 às 19:19

Youtuber esconde nuggets na cueca para comer em montanha-russa e é banido para sempre Crédito: Reprodução/YouTube

Até onde você iria por curtidas na internet? O influenciador digital Allen Ferrell, de 26 anos, resolveu testar os limites ao aceitar o desafio de um seguidor, devorar uma caixa de nuggets enquanto encarava uma das montanhas-russas mais rápidas do mundo, resultando em uma chuva de molho nos passageiros de trás e um banimento vitalício de uma das maiores redes de parques de diversão do planeta.

Youtuber é banido de parque famoso após fazer desafio com nuggets

Youtuber esconde nuggets na cueca para comer em montanha-russa e é banido para sempre por Reprodução/YouTube
Youtuber é banido de parque famoso Six Flags após fazer desafio com nuggets em brinquedo por Reprodução/Justin Sullivan/Getty Images
Youtuber esconde nuggets na cueca para comer em montanha-russa e é banido para sempre por Reprodução/YouTube
Youtuber é banido de parque famoso Six Flags após fazer desafio com nuggets em brinquedo por Reprodução/Valerie Macon/AFP
Youtuber esconde nuggets na cueca para comer em montanha-russa e é banido para sempre por Reprodução/YouTube
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Youtuber esconde nuggets na cueca para comer em montanha-russa e é banido para sempre por Reprodução/YouTube

Ferrell, que acumula milhões de fãs no TikTok e no YouTube, gravou todo o desafio na Millennium Force, uma gigante de aço de 94 metros de altura localizada no parque Cedar Point, em Ohio (EUA). Para burlar a fiscalização, o jovem escondeu dez pedaços de frango frito dentro da calça e chegou a mentir para um funcionário antes de embarcar, fazendo piada com a situação.

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O que parecia uma brincadeira "inocente" na cabeça do youtuber rapidamente virou um show de horror a 150 km/h. Por causa da força da gravidade, Ferrell mal conseguia mastigar o alimento. Para piorar, ele inventou de pedir o molho para o cinegrafista no meio das curvas fechadas, fazendo com que o líquido espirrasse por todo o seu rosto e atingisse diretamente as fileiras de visitantes que estavam sentados logo atrás dele. No final do trajeto, ele engoliu sete nuggets e lamentou ter "falhado" na meta.

Em um comunicado oficial, a direção do parque e a rede Six Flags confirmou que o influenciador foi banido de todas as suas unidades para sempre. A justificativa foi a segurança: alimentos soltos em alta velocidade geram risco gravíssimo de engasgamento e acidentes. Após a repercussão, Ferrell tentou se defender dizendo que não imaginava que comer no brinquedo causaria tanto.

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Tags:

Nuggets Montanha-russa Youtuber Parque de Diversões

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