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Namorado de Iza abre o coração sobre decisão sobre o relacionamento e chama atenção

Namoro dos artistas pegou muitos de surpresa durante o Carnaval de 2026

Felipe Sena

Publicado em 5 de maio de 2026 às 16:38

Casal assumiu romance durante folia Crédito: Reprodução | Instagram

O ator João Vitor Silva, que esteve recentemente na novela “Garota do Momento” como Ronaldo, abriu o coração sobre seu relacionamento com a cantora Iza e explicou a decisão do casal em consenso.

O relacionamento dos dois se tornou público durante o Carnaval de 2026, pegando muita gente de surpresa. O ator comentou ao jornal O Globo sobre “blindar” o relacionamento.

Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva 1 de 13

“Sabemos que dá para viver lidando com a fama, mas a gente não quer viver provocando isso. Não temos interesse em tornar o namoro algo aberto. Queremos que continue sendo nosso. Eventualmente, seremos vistos porque faz parte, mas o cuidado é aproveitar o nosso tempo conectados.”

João ressaltou que quer manter o relacionamento longe dos holofotes e comentou como conheceu a cantora. “A gente se conectou de uma maneira muito linda e pura. Me impressionei no início. Sempre soube que ela era uma artista gigante, mas, por estar dentro da relação, tive a confirmação do tamanho dela. A arte dela atinge as pessoas de uma forma diferente da minha”, afirmou.