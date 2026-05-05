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Namorado de Iza abre o coração sobre decisão sobre o relacionamento e chama atenção

Namoro dos artistas pegou muitos de surpresa durante o Carnaval de 2026

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de maio de 2026 às 16:38

Casal assumiu romance durante folia
Casal assumiu romance durante folia Crédito: Reprodução | Instagram

O ator João Vitor Silva, que esteve recentemente na novela “Garota do Momento” como Ronaldo, abriu o coração sobre seu relacionamento com a cantora Iza e explicou a decisão do casal em consenso.

O relacionamento dos dois se tornou público durante o Carnaval de 2026, pegando muita gente de surpresa. O ator comentou ao jornal O Globo sobre “blindar” o relacionamento.

Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva

Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
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Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews
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Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva por Dilson Silva/Agnews

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“Sabemos que dá para viver lidando com a fama, mas a gente não quer viver provocando isso. Não temos interesse em tornar o namoro algo aberto. Queremos que continue sendo nosso. Eventualmente, seremos vistos porque faz parte, mas o cuidado é aproveitar o nosso tempo conectados.”

João ressaltou que quer manter o relacionamento longe dos holofotes e comentou como conheceu a cantora. “A gente se conectou de uma maneira muito linda e pura. Me impressionei no início. Sempre soube que ela era uma artista gigante, mas, por estar dentro da relação, tive a confirmação do tamanho dela. A arte dela atinge as pessoas de uma forma diferente da minha”, afirmou.

O ator está prestes a estrear em “Quem Ama Cuida”, nova novela das 21h após uma sequência de trabalhos importantes, como no elenco de “O Agente Secreto”, filme de Kléber Mendonça Filho que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

Tags:

João Vitor Silva

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