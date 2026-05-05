Namorado de Iza abre o coração sobre decisão sobre o relacionamento e chama atenção

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Felipe Sena
Publicado em 5 de maio de 2026 às 16:38
O ator João Vitor Silva, que esteve recentemente na novela “Garota do Momento” como Ronaldo, abriu o coração sobre seu relacionamento com a cantora Iza e explicou a decisão do casal em consenso.
O relacionamento dos dois se tornou público durante o Carnaval de 2026, pegando muita gente de surpresa. O ator comentou ao jornal O Globo sobre “blindar” o relacionamento.
Iza engata novo romance com ator João Vitor Silva
“Sabemos que dá para viver lidando com a fama, mas a gente não quer viver provocando isso. Não temos interesse em tornar o namoro algo aberto. Queremos que continue sendo nosso. Eventualmente, seremos vistos porque faz parte, mas o cuidado é aproveitar o nosso tempo conectados.”
João ressaltou que quer manter o relacionamento longe dos holofotes e comentou como conheceu a cantora. “A gente se conectou de uma maneira muito linda e pura. Me impressionei no início. Sempre soube que ela era uma artista gigante, mas, por estar dentro da relação, tive a confirmação do tamanho dela. A arte dela atinge as pessoas de uma forma diferente da minha”, afirmou.
O ator está prestes a estrear em “Quem Ama Cuida”, nova novela das 21h após uma sequência de trabalhos importantes, como no elenco de “O Agente Secreto”, filme de Kléber Mendonça Filho que concorreu ao Oscar de Melhor Filme Internacional.