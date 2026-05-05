ASTROLOGIA

O dia hoje (5 de maio) traz virada emocional e reacende planos esquecidos para 3 signos

Um momento de ação muda a percepção e devolve a confiança no que ainda pode acontecer

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 13:00

Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, dia 5 de maio, algo muda internamente e abre espaço para uma nova visão de futuro. Mesmo para quem vinha se sentindo travado, surge um impulso forte de ação e confiança. A energia do dia mostra que não é tarde demais para tentar de novo e, melhor ainda, para fazer diferente. Três signos sentem isso com mais intensidade e conseguem enxergar um caminho onde antes só havia dúvida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você para de pensar e começa a agir. Aquela ideia que vinha sendo adiada ganha força, e você sente que precisa se movimentar agora. Existe uma urgência positiva no ar, como se o tempo finalmente estivesse a seu favor.

Dica cósmica: confie no seu impulso inicial, ele sabe mais do que você imagina.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Virgem: Em vez de se dividir em mil tarefas, você escolhe um foco e isso muda tudo. A clareza que surge hoje traz alívio e direção. Você percebe que não precisa fazer tudo, só o que realmente importa.

Dica cósmica: concentração é o seu atalho para sair da estagnação.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Capricórnio: Você surpreende até a si mesmo ao topar arriscar um pouco mais. A vontade de sair do lugar fala mais alto do que o medo de errar. E é justamente essa coragem que começa a destravar o que estava parado.

Dica cósmica: agir com ousadia agora pode acelerar algo que levaria meses.