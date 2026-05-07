Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta quinta-feira (7 de maio): cuidado com desgaste emocional

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Fernanda Varela
Publicado em 7 de maio de 2026 às 03:00
A quinta-feira (7) começa com uma energia mais intensa no campo emocional. O Anjo da Guarda indica que acumular problemas, absorver questões alheias e tentar resolver tudo ao mesmo tempo pode gerar desgaste.
A orientação é desacelerar e não carregar responsabilidades que não são suas. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Touro
Taurinos podem se preocupar além do necessário com situações que ainda nem aconteceram. O Anjo da Guarda alerta para ansiedade.
O ideal será focar no presente.
Comidas que são a cara de Touro
Escorpião
Escorpianos podem absorver emoções e conflitos ao redor com mais intensidade. O risco é se desgastar emocionalmente.
O momento pede mais proteção energética.
Comidas que são a cara de Escorpião
Aquário
Aquarianos podem sentir a mente mais acelerada e dificuldade para desligar das preocupações. O Anjo da Guarda indica necessidade de equilíbrio.
O recado é respeitar seus limites.
Comidas que são a cara de Aquário
Mensagem do dia
Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Preservar sua energia também é prioridade.