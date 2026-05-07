ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta quinta-feira (7 de maio): cuidado com desgaste emocional

A quinta-feira (7) traz um recado importante sobre excesso de preocupação e necessidade de preservar a própria energia

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 03:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A quinta-feira (7) começa com uma energia mais intensa no campo emocional. O Anjo da Guarda indica que acumular problemas, absorver questões alheias e tentar resolver tudo ao mesmo tempo pode gerar desgaste.

A orientação é desacelerar e não carregar responsabilidades que não são suas. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Touro

Taurinos podem se preocupar além do necessário com situações que ainda nem aconteceram. O Anjo da Guarda alerta para ansiedade.

O ideal será focar no presente.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Escorpião

Escorpianos podem absorver emoções e conflitos ao redor com mais intensidade. O risco é se desgastar emocionalmente.

O momento pede mais proteção energética.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquarianos podem sentir a mente mais acelerada e dificuldade para desligar das preocupações. O Anjo da Guarda indica necessidade de equilíbrio.

O recado é respeitar seus limites.

Comidas que são a cara de Aquário 1 de 10

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