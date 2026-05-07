CURIOSIDADES

Você está jogando gelo no vaso? O truque viral que parece estranho, mas tem detalhe que ninguém te conta

Vídeos explodiram nas redes prometendo acabar com o mau cheiro em segundos, mas o efeito não é exatamente o que parece.



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 7 de maio de 2026 às 01:00

Simples, barato e rápido: entenda o que realmente acontece quando o gelo entra no vaso sanitário Crédito: Pexels

Pode parecer piada, mas não é: jogar cubos de gelo no vaso sanitário virou uma das dicas mais compartilhadas nas redes.

A ideia chama atenção justamente por ser simples demais. Nada de produtos caros, nada de esforço, só gelo.

E quando algo promete resolver rápido, sem complicação, é quase automático: as pessoas querem testar.

Cubos de gelo na privada 1 de 3

O que acontece na hora que o gelo entra

O efeito é imediato, e isso ajuda a alimentar a curiosidade.

Quando o gelo entra na água, ele muda a temperatura dentro do vaso. Isso interfere nos gases que causam o mau cheiro, reduzindo o odor por um tempo.

Na descarga, tem mais um detalhe: os cubos criam um movimento na água. Parece pouco, mas pode ajudar a deslocar resíduos leves no encanamento.

É exatamente esse “efeito na hora” que faz tanta gente acreditar que funciona mais do que realmente funciona.

Onde está o truque de verdade

Aqui entra o ponto que quase ninguém explica.

O gelo não limpa. Ele não desinfeta, não elimina bactérias e não resolve o problema na raiz.

O que ele faz é mascarar temporariamente, o cheiro diminui, mas não desaparece de verdade.

E é por isso que muita gente acha que deu certo… até o efeito passar.

O que você precisa saber antes de testar

Apesar de parecer inofensivo, o truque tem limites bem claros:

efeito no cheiro é temporário

não substitui limpeza de verdade

não resolve entupimentos mais sérios

pode dar uma falsa sensação de higiene

Ou seja, funciona mais como um “alívio rápido” do que como solução.

As versões que estão circulando

Como toda trend, o truque evoluiu.

Tem gente misturando gelo com vinagre, limão e até essências aromáticas congeladas. A ideia é potencializar o cheiro agradável enquanto o gelo derrete.

Funciona melhor? Um pouco. Resolve de vez? Não.

Por que tanta gente acredita nisso?

Porque o efeito acontece na hora, e isso engana.