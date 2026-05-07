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Você está jogando gelo no vaso? O truque viral que parece estranho, mas tem detalhe que ninguém te conta

Vídeos explodiram nas redes prometendo acabar com o mau cheiro em segundos, mas o efeito não é exatamente o que parece.

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 7 de maio de 2026 às 01:00

Simples, barato e rápido: entenda o que realmente acontece quando o gelo entra no vaso sanitário
Simples, barato e rápido: entenda o que realmente acontece quando o gelo entra no vaso sanitário Crédito: Pexels

Pode parecer piada, mas não é: jogar cubos de gelo no vaso sanitário virou uma das dicas mais compartilhadas nas redes.

A ideia chama atenção justamente por ser simples demais. Nada de produtos caros, nada de esforço, só gelo.

E quando algo promete resolver rápido, sem complicação, é quase automático: as pessoas querem testar.

Cubos de gelo na privada

Cubos de gelo no vaso: solução rápida ou só mais um mito da internet? por Pexels
O efeito acontece na hora, mas dura menos do que muita gente imagina por Pexels
O truque mais estranho do momento começa com algo que você já tem no congelador por Pexels
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Cubos de gelo no vaso: solução rápida ou só mais um mito da internet? por Pexels

O que acontece na hora que o gelo entra

O efeito é imediato, e isso ajuda a alimentar a curiosidade.

Quando o gelo entra na água, ele muda a temperatura dentro do vaso. Isso interfere nos gases que causam o mau cheiro, reduzindo o odor por um tempo.

Na descarga, tem mais um detalhe: os cubos criam um movimento na água. Parece pouco, mas pode ajudar a deslocar resíduos leves no encanamento.

É exatamente esse “efeito na hora” que faz tanta gente acreditar que funciona mais do que realmente funciona.

Onde está o truque de verdade

Aqui entra o ponto que quase ninguém explica.

O gelo não limpa. Ele não desinfeta, não elimina bactérias e não resolve o problema na raiz.

O que ele faz é mascarar temporariamente, o cheiro diminui, mas não desaparece de verdade.

E é por isso que muita gente acha que deu certo… até o efeito passar.

O que você precisa saber antes de testar

Apesar de parecer inofensivo, o truque tem limites bem claros:

  • efeito no cheiro é temporário
  • não substitui limpeza de verdade
  • não resolve entupimentos mais sérios
  • pode dar uma falsa sensação de higiene

Ou seja, funciona mais como um “alívio rápido” do que como solução.

As versões que estão circulando

Como toda trend, o truque evoluiu.

Tem gente misturando gelo com vinagre, limão e até essências aromáticas congeladas. A ideia é potencializar o cheiro agradável enquanto o gelo derrete.

Funciona melhor? Um pouco. Resolve de vez? Não.

Por que tanta gente acredita nisso?

Porque o efeito acontece na hora, e isso engana.

Quando algo melhora rápido, o cérebro tende a associar com solução. Mas, nesse caso, é só um efeito passageiro que não trata a causa do problema.

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