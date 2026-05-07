Você está jogando gelo no vaso? O truque viral que parece estranho, mas tem detalhe que ninguém te conta

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 7 de maio de 2026 às 01:00
Pode parecer piada, mas não é: jogar cubos de gelo no vaso sanitário virou uma das dicas mais compartilhadas nas redes.
A ideia chama atenção justamente por ser simples demais. Nada de produtos caros, nada de esforço, só gelo.
E quando algo promete resolver rápido, sem complicação, é quase automático: as pessoas querem testar.
Cubos de gelo na privada
O efeito é imediato, e isso ajuda a alimentar a curiosidade.
Quando o gelo entra na água, ele muda a temperatura dentro do vaso. Isso interfere nos gases que causam o mau cheiro, reduzindo o odor por um tempo.
Na descarga, tem mais um detalhe: os cubos criam um movimento na água. Parece pouco, mas pode ajudar a deslocar resíduos leves no encanamento.
É exatamente esse “efeito na hora” que faz tanta gente acreditar que funciona mais do que realmente funciona.
Aqui entra o ponto que quase ninguém explica.
O gelo não limpa. Ele não desinfeta, não elimina bactérias e não resolve o problema na raiz.
O que ele faz é mascarar temporariamente, o cheiro diminui, mas não desaparece de verdade.
E é por isso que muita gente acha que deu certo… até o efeito passar.
Apesar de parecer inofensivo, o truque tem limites bem claros:
Ou seja, funciona mais como um “alívio rápido” do que como solução.
Como toda trend, o truque evoluiu.
Tem gente misturando gelo com vinagre, limão e até essências aromáticas congeladas. A ideia é potencializar o cheiro agradável enquanto o gelo derrete.
Funciona melhor? Um pouco. Resolve de vez? Não.
Porque o efeito acontece na hora, e isso engana.
Quando algo melhora rápido, o cérebro tende a associar com solução. Mas, nesse caso, é só um efeito passageiro que não trata a causa do problema.