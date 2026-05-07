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Antes da semana acabar, 4 signos entram em alerta de sorte e podem destravar dinheiro e oportunidades

Movimentações rápidas podem trazer respostas, propostas e avanços que estavam travados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final da semana chega com um clima raro de avanço concreto. Depois de dias mais travados, tudo começa a fluir com mais clareza, principalmente em dinheiro, trabalho e decisões importantes. Até o domingo, dia 10 de maio, pequenas aberturas podem virar grandes oportunidades, mas o timing é essencial. Para quatro signos, esse período funciona como uma virada prática, daquelas que tiram planos do papel e colocam resultados na mesa. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro: A sensação é de finalmente entender o que antes parecia confuso. Questões financeiras, decisões de trabalho ou até negociações começam a se resolver com mais facilidade. O que estava parado ganha movimento, e você percebe que não era falta de sorte, era questão de timing mesmo.

Dica cósmica: Aproveite a clareza para agir, não deixe para depois o que já faz sentido agora.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Virgem: Você entra em um dos momentos mais produtivos da semana. Seu olhar estratégico faz diferença e pode te colocar na frente de muita gente. Reconhecimento, conversas importantes e até oportunidades profissionais podem surgir justamente porque você está preparado.

Dica cósmica: Confie no seu preparo e não subestime o impacto do que você já sabe fazer bem.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
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O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Capricórnio: A pressão começa a diminuir e, no lugar dela, surge direção. Algo que estava travado finalmente destrava, seja uma resposta, uma decisão ou um avanço no trabalho. Não é sobre velocidade, é sobre progresso real.

Dica cósmica: Quando a oportunidade aparecer, não hesite, esse é o tipo de momento que muda rota.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Peixes: A sorte aparece de forma mais sutil, mas não menos importante. Pode vir como uma conversa, uma mensagem ou até um insight que muda tudo. O que parece pequeno agora pode crescer rápido até o fim da semana.

Dica cósmica: Preste atenção nos sinais e nas conexões, porque é ali que a oportunidade se esconde.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

A energia desses dias é direta: quem se movimenta, colhe. E até o fim da semana, algumas portas não vão ficar abertas por muito tempo.

Tags:

Signo Touro Virgem Capricórnio Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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