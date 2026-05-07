ASTROLOGIA

Antes da semana acabar, 4 signos entram em alerta de sorte e podem destravar dinheiro e oportunidades

Movimentações rápidas podem trazer respostas, propostas e avanços que estavam travados

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de maio de 2026 às 15:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final da semana chega com um clima raro de avanço concreto. Depois de dias mais travados, tudo começa a fluir com mais clareza, principalmente em dinheiro, trabalho e decisões importantes. Até o domingo, dia 10 de maio, pequenas aberturas podem virar grandes oportunidades, mas o timing é essencial. Para quatro signos, esse período funciona como uma virada prática, daquelas que tiram planos do papel e colocam resultados na mesa. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro: A sensação é de finalmente entender o que antes parecia confuso. Questões financeiras, decisões de trabalho ou até negociações começam a se resolver com mais facilidade. O que estava parado ganha movimento, e você percebe que não era falta de sorte, era questão de timing mesmo.

Dica cósmica: Aproveite a clareza para agir, não deixe para depois o que já faz sentido agora.

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Virgem: Você entra em um dos momentos mais produtivos da semana. Seu olhar estratégico faz diferença e pode te colocar na frente de muita gente. Reconhecimento, conversas importantes e até oportunidades profissionais podem surgir justamente porque você está preparado.

Dica cósmica: Confie no seu preparo e não subestime o impacto do que você já sabe fazer bem.

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Capricórnio: A pressão começa a diminuir e, no lugar dela, surge direção. Algo que estava travado finalmente destrava, seja uma resposta, uma decisão ou um avanço no trabalho. Não é sobre velocidade, é sobre progresso real.

Dica cósmica: Quando a oportunidade aparecer, não hesite, esse é o tipo de momento que muda rota.

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Peixes: A sorte aparece de forma mais sutil, mas não menos importante. Pode vir como uma conversa, uma mensagem ou até um insight que muda tudo. O que parece pequeno agora pode crescer rápido até o fim da semana.

Dica cósmica: Preste atenção nos sinais e nas conexões, porque é ali que a oportunidade se esconde.

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