O ferro de passar está com os dias contados! Máquinas automáticas secam e passam roupas sem precisar usar as mãos

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:00
O hábito lento de passar roupa em casa com ferro e tábua pode estar perto do fim, ao menos como solução quase absoluta. Máquinas automáticas que prometem secar e desamassar peças com ar quente passaram a chamar atenção nas redes sociais, especialmente entre quem está atrasado ou não tem muita habilidade com o ferro de passar.
Um dos modelos que viralizaram é o Lissaire Ironing Machine, vendido como uma máquina capaz de secar e passar roupas sem uso constante das mãos. O processo pode levar de 10 a 20 minutos, dependendo do tecido e da umidade da peça, liberando o usuário para realizar outras tarefas.
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A peça é colocada sobre uma estrutura inflável, parecida com um boneco de tecido. Depois, o manequim do aparelho infla com ar quente, esticando a roupa enquanto remove parte da umidade e desfaz os amassados.
No caso do Lissaire, a marca afirma usar ar quente a 75 °C, sem chapa metálica e sem reservatório de água. O sistema promete liberar os amassados por meio da combinação entre calor e tensão no tecido, em vez da pressão usada por um ferro comum.
A tecnologia também não é exclusiva do Lissaire. A Klarstein, por exemplo, vende o ShirtButler Deluxe, aparelho automático de secar e passar roupas com corpos infláveis, aquecedor de segurança de 1.250 watts e tecnologia de tensão por ar quente.
Um teste do F.A.Z. Kaufkompass, da Alemanha, avaliou 13 aparelhos do tipo Hemdenbügler, dispositivos da mesma categoria de manequins infláveis. A análise comparou desempenho, ruído, tempo de operação, construção e resultado contra amassados.
As máquinas apresentaram melhor desempenho com as roupas levemente úmidas e bem ajustadas ao manequim. Mesmo assim, alguns modelos mostraram deficiências ao lidar com as partes mais difíceis da peça, como axilas, gola, parte inferior da camisa e regiões com botões ou zíperes.
Outro ponto levantado foi o barulho. Segundo o F.A.Z. Kaufkompass, muitas dessas máquinas ficam entre 60 e 75 decibéis. Para comparação, o próprio teste informa que 60 decibéis se aproximam de uma conversa normal, enquanto 75 decibéis lembram o ruído da centrifugação de uma máquina de lavar.
A grande promessa é reduzir o trabalho manual. Em vez de abrir a tábua, aquecer o ferro e passar a peça aos poucos, o usuário veste a camisa ou a calça no manequim, prende alguns pontos do tecido e aciona o fluxo de ar quente. Mas esses aparelhos são mais eficientes?
Se o objetivo for praticidade, as máquinas automatizam a tarefa, com secagem e passagem no mesmo processo. Porém, podem falhar na uniformidade do resultado, sobretudo em pontos mais rígidos ou ainda úmidos da peça.
Caso você precise de acabamentos mais precisos, especialmente em roupas profissionais, o ferro de passar ainda é a opção mais confiável. Nas mãos de uma pessoa experiente, uma peça pode ser passada em cerca de 3 a 5 minutos.