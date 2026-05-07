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O ferro de passar está com os dias contados! Máquinas automáticas secam e passam roupas sem precisar usar as mãos

Tecnologia utiliza manequins infláveis com ar quente para automizar essa tarefa doméstica

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:00

Outro ponto que chama a atenção dos usuários, é que a máquina em funcionamento se assemelha a um robô simpático, como o Baymax de 'Operação Big Hero'
Outro ponto que chama a atenção dos usuários, é que a máquina em funcionamento se assemelha a um robô simpático, como o Baymax de 'Operação Big Hero' Crédito: SimplySalFinds / Wikimedia Commons

O hábito lento de passar roupa em casa com ferro e tábua pode estar perto do fim, ao menos como solução quase absoluta. Máquinas automáticas que prometem secar e desamassar peças com ar quente passaram a chamar atenção nas redes sociais, especialmente entre quem está atrasado ou não tem muita habilidade com o ferro de passar.

Um dos modelos que viralizaram é o Lissaire Ironing Machine, vendido como uma máquina capaz de secar e passar roupas sem uso constante das mãos. O processo pode levar de 10 a 20 minutos, dependendo do tecido e da umidade da peça, liberando o usuário para realizar outras tarefas.

6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas

Sabe aquela roupa de academia ou a toalha de banho úmida? Nunca jogue direto no cesto fechado. Em dias úmidos, elas começam a mofar antes mesmo de verem a água. Deixe essas peças arejando em um cabide ou na borda do cesto antes de acumulá-las. por Freepik
Usar sabão demais não limpa melhor; na verdade, acumula resíduos que causam mau cheiro. O sabão líquido é o melhor amigo dos dias frios, pois dissolve mais rápido. Aposte em linhas focadas em 'perfume prolongado', que possuem tecnologias que liberam a fragrância gradualmente, mesmo após a peça guardada. por Reprodução
Deixar a roupa molhada e abafada dentro do tambor da máquina por horas é pedir para o cheiro azedar. O ideal é estender assim que o ciclo terminar. Se a correria não deixar, pelo menos mantenha a tampa da máquina aberta para o ar circular. por Pexels
Se o varal precisa ficar na sala ou na cozinha por causa da chuva, o segredo é o espaço. Não sobreponha as peças! Deixe um vão entre os cabides e, se possível, ligue um ventilador direcionado para a roupa. por Imagem: Evgeny Atamanenk | Shutterstock
Nunca guarde uma peça se sentir o mínimo de friagem nela. Mesmo que pareça seca, aquela umidade residual no elástico ou na costura vai virar mofo dentro do guarda-roupa, contaminando todas as outras peças limpas. por
Muitas vezes o cheiro ruim vem da própria lavadora. Uma vez por mês, faça um ciclo de limpeza (muitas máquinas já têm esse botão) para eliminar restos de sabão e fiapos que apodrecem nos cantinhos e passam o odor para as roupas novas. por Reprodução
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Sabe aquela roupa de academia ou a toalha de banho úmida? Nunca jogue direto no cesto fechado. Em dias úmidos, elas começam a mofar antes mesmo de verem a água. Deixe essas peças arejando em um cabide ou na borda do cesto antes de acumulá-las. por Freepik

Como funcionam essas máquinas?

A peça é colocada sobre uma estrutura inflável, parecida com um boneco de tecido. Depois, o manequim do aparelho infla com ar quente, esticando a roupa enquanto remove parte da umidade e desfaz os amassados.

No caso do Lissaire, a marca afirma usar ar quente a 75 °C, sem chapa metálica e sem reservatório de água. O sistema promete liberar os amassados por meio da combinação entre calor e tensão no tecido, em vez da pressão usada por um ferro comum.

O ferro tradicional usa calor, vapor e pressão sobre uma superfície rígida. Já o manequim inflável depende do ar quente e do esticamento da peça
O ferro tradicional usa calor, vapor e pressão sobre uma superfície rígida. Já o manequim inflável depende do ar quente e do esticamento da peça Crédito: Mart Productions / Pexels

A tecnologia também não é exclusiva do Lissaire. A Klarstein, por exemplo, vende o ShirtButler Deluxe, aparelho automático de secar e passar roupas com corpos infláveis, aquecedor de segurança de 1.250 watts e tecnologia de tensão por ar quente.

Testes e limitações

Um teste do F.A.Z. Kaufkompass, da Alemanha, avaliou 13 aparelhos do tipo Hemdenbügler, dispositivos da mesma categoria de manequins infláveis. A análise comparou desempenho, ruído, tempo de operação, construção e resultado contra amassados.

As máquinas apresentaram melhor desempenho com as roupas levemente úmidas e bem ajustadas ao manequim. Mesmo assim, alguns modelos mostraram deficiências ao lidar com as partes mais difíceis da peça, como axilas, gola, parte inferior da camisa e regiões com botões ou zíperes.

Segundo o teste da F.A.Z., o melhor modelo avaliado foi o Cleanmaxx 2968, fabricado pela DS Produkte GmbH
Segundo o teste da F.A.Z., o melhor modelo avaliado foi o Cleanmaxx 2968, fabricado pela DS Produkte GmbH Crédito: Reprodução / YouTube / Maxxworldde

Outro ponto levantado foi o barulho. Segundo o F.A.Z. Kaufkompass, muitas dessas máquinas ficam entre 60 e 75 decibéis. Para comparação, o próprio teste informa que 60 decibéis se aproximam de uma conversa normal, enquanto 75 decibéis lembram o ruído da centrifugação de uma máquina de lavar.

Ferro de passar x máquina automática

A grande promessa é reduzir o trabalho manual. Em vez de abrir a tábua, aquecer o ferro e passar a peça aos poucos, o usuário veste a camisa ou a calça no manequim, prende alguns pontos do tecido e aciona o fluxo de ar quente. Mas esses aparelhos são mais eficientes?

Se o objetivo for praticidade, as máquinas automatizam a tarefa, com secagem e passagem no mesmo processo. Porém, podem falhar na uniformidade do resultado, sobretudo em pontos mais rígidos ou ainda úmidos da peça.

Caso você precise de acabamentos mais precisos, especialmente em roupas profissionais, o ferro de passar ainda é a opção mais confiável. Nas mãos de uma pessoa experiente, uma peça pode ser passada em cerca de 3 a 5 minutos.

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