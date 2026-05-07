CASA

O ferro de passar está com os dias contados! Máquinas automáticas secam e passam roupas sem precisar usar as mãos

Tecnologia utiliza manequins infláveis com ar quente para automizar essa tarefa doméstica



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:00

Outro ponto que chama a atenção dos usuários, é que a máquina em funcionamento se assemelha a um robô simpático, como o Baymax de 'Operação Big Hero' Crédito: SimplySalFinds / Wikimedia Commons

O hábito lento de passar roupa em casa com ferro e tábua pode estar perto do fim, ao menos como solução quase absoluta. Máquinas automáticas que prometem secar e desamassar peças com ar quente passaram a chamar atenção nas redes sociais, especialmente entre quem está atrasado ou não tem muita habilidade com o ferro de passar.

Um dos modelos que viralizaram é o Lissaire Ironing Machine, vendido como uma máquina capaz de secar e passar roupas sem uso constante das mãos. O processo pode levar de 10 a 20 minutos, dependendo do tecido e da umidade da peça, liberando o usuário para realizar outras tarefas.

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Como funcionam essas máquinas?

A peça é colocada sobre uma estrutura inflável, parecida com um boneco de tecido. Depois, o manequim do aparelho infla com ar quente, esticando a roupa enquanto remove parte da umidade e desfaz os amassados.

No caso do Lissaire, a marca afirma usar ar quente a 75 °C, sem chapa metálica e sem reservatório de água. O sistema promete liberar os amassados por meio da combinação entre calor e tensão no tecido, em vez da pressão usada por um ferro comum.

O ferro tradicional usa calor, vapor e pressão sobre uma superfície rígida. Já o manequim inflável depende do ar quente e do esticamento da peça Crédito: Mart Productions / Pexels

A tecnologia também não é exclusiva do Lissaire. A Klarstein, por exemplo, vende o ShirtButler Deluxe, aparelho automático de secar e passar roupas com corpos infláveis, aquecedor de segurança de 1.250 watts e tecnologia de tensão por ar quente.

Testes e limitações

Um teste do F.A.Z. Kaufkompass, da Alemanha, avaliou 13 aparelhos do tipo Hemdenbügler, dispositivos da mesma categoria de manequins infláveis. A análise comparou desempenho, ruído, tempo de operação, construção e resultado contra amassados.

As máquinas apresentaram melhor desempenho com as roupas levemente úmidas e bem ajustadas ao manequim. Mesmo assim, alguns modelos mostraram deficiências ao lidar com as partes mais difíceis da peça, como axilas, gola, parte inferior da camisa e regiões com botões ou zíperes.

Segundo o teste da F.A.Z., o melhor modelo avaliado foi o Cleanmaxx 2968, fabricado pela DS Produkte GmbH Crédito: Reprodução / YouTube / Maxxworldde

Outro ponto levantado foi o barulho. Segundo o F.A.Z. Kaufkompass, muitas dessas máquinas ficam entre 60 e 75 decibéis. Para comparação, o próprio teste informa que 60 decibéis se aproximam de uma conversa normal, enquanto 75 decibéis lembram o ruído da centrifugação de uma máquina de lavar.

Ferro de passar x máquina automática

A grande promessa é reduzir o trabalho manual. Em vez de abrir a tábua, aquecer o ferro e passar a peça aos poucos, o usuário veste a camisa ou a calça no manequim, prende alguns pontos do tecido e aciona o fluxo de ar quente. Mas esses aparelhos são mais eficientes?

Se o objetivo for praticidade, as máquinas automatizam a tarefa, com secagem e passagem no mesmo processo. Porém, podem falhar na uniformidade do resultado, sobretudo em pontos mais rígidos ou ainda úmidos da peça.