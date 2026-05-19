Em clima de Copa do Mundo, nova temporada de MasterChef traz formato inspirado na competição mundial

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Kamila Macedo
Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:38
A 13ª temporada de MasterChef Amadores estreia na próxima terça-feira, 26 de maio, às 22h30. Já entrando no clima de Copa do Mundo, a atração culinária anunciou que os telespectadores podem esperar mudanças na dinâmica da competição em comemoração ao torneio mundial, o que inclui dividir os cozinheiros em quatro times de seis jogadores e preparar pratos de nacionalidades diferentes.
“A gente decidiu falar sobre o futebol, já que temos um país muito apaixonado por futebol e por comida. A gente entra com times nas seletivas, são 24 [participantes] e 18 ganham o avental oficialmente”, explicou Marisa Mestiço, diretora artística do MasterChef, detalhando como o programa vai mesclar o formato com o clima esportivo que antecipa os jogos do Brasil.
As informações foram confirmadas pelo Metrópoles em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (19).
“A gente cozinha as nacionalidades dos países que fizeram história no futebol. Tem comida portuguesa, da Itália, da Argentina. A gente tem tudo que imaginamos que seja interessante falar sobre futebol sem efetivamente falar sobre futebol”, completou a diretora.
Quem conquistou os jurados e venceu a última edição de Amadores foi a advogada Daniela Dantas, natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça retornam como jurados para mais uma edição do MasterChef Amadores e também seguem à frente da apresentação do reality show. O trio, com o acréscimo de Rizzo após a saída de Paola Carosella, comanda a avaliação dos pratos de forma fixa desde a 8ª temporada desta categoria do programa, exibida em julho de 2021.
MasterChef Brasil
Confira a lista completa de participantes da 13ª temporada:
1. Gabriela (Ginecologista e obstetra - Salvador/BA);
2. Reinaldo (Biomédico e cabelereiro - Canoinhas/SC);
3. Nuri (Empresário - São Paulo/SP);
4. Giovana (Publicitária e influenciadora - São Paulo/SP);
5. Larissa (Montadora veicular - São Bernardo do Campo/SP);
6. Pablo (Designer de calçados - Presidente Prudente/SP);
7. Patric (Engenheiro ambiental – Porto Velho/RO);
8. Jéssica (Bombeira militar - Criciúma/SC);
9. Carla (Médica de família - Petrolina/PE);
10. Marcelo (Estudante de jornalismo – Ipatinga/MG);
11. Maria (Criadora de conteúdo - Ubá/MG);
12. Everaldo (Consultor industrial – Castanha/PA);
13. Giovanni (Empresário - São Luís/MA);
14. Felipe (Farmacêutico - Cosmópolis/SP);
15. Matheus (Instrutor de caça - Goiânia/GO);
16. Júlia (Gamer – Rio de Janeiro/RJ);
17. Aline (Dona de casa – Belo Horizonte/MG);
18. Victor Hugo (Estudante de nutrição - Franca/SP);
19. Rodrigo (Dentista – Teresina/PI);
20. Mariana (Gerente criativa – Curitiba/PR);
21. Maria Eduarda (Designer de interiores – Mogi das Cruzes/SP);
22. Taís (Influenciadora - São Paulo/SP);
23. Gabriel (Empresário - São Paulo/SP);
24. Jesuino (Estilista - Americana/SP).