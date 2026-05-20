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Galvão Bueno comemora mestrado do filho em Hollywood: ‘Grande dia’

Radialista fez homenagem para Luca Bueno nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:37

Galvão Bueno elogiou filho Luca Bueno nas redes sociais
Galvão Bueno elogiou filho Luca Bueno nas redes sociais Crédito: Reprodução ( Rogério Pallatta/SBT | Instagram)

Galvão Bueno, de 75 anos, sempre se orgulha ao falar do filho, Luca Bueno, de 25, nas redes sociais. Nesta quarta-feira (20), o narrador esportivo compartilhou uma vitória do filho nas redes sociais.

Luca completou o mestrado em Direção e Produção em Hollywood. "Luca Bueno! Grande dia, filho! Depois de seis anos de muito estudo e dedicação, você completa seu mestrado em Direção e Produção em Hollywood. Você já fez vários curtas e já recebeu prêmios e reconhecimento, mas agora você é oficialmente um filmmaker! Nós estamos muito orgulhosos de você! Sucesso e que Deus te abençoe!", escreveu o comunicador na legenda do vídeo em que o filho aparece na formatura.

Luca Bueno

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Luca é o caçula do comunicador com a atual esposa, a empresária Desirée Soares, de 56 anos. Galvão também é pai de Letícia, Cacá e Popó, de seu primeiro casamento com Lúcia Ferro Costa. O narrador ainda é avô de Victoria, Nicolas, Cadu, Mila, André, Octávio e Bella. Leticia é CEO do Grupo Galvão Bueno, Cacá e Popó são automobilistas. Os dois começaram no kart e são campeões de corridas da Stock Car.

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