BBB 27 reabre inscrições para duas regiões; saiba quais

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Felipe Sena
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:22
Quem ainda quer tentar uma vaga no Big Brother Brasil 27 terá mais uma chance. Isso porque a produção do reality reabriu as inscrições para duas regiões do Brasil.
Moradores do Sul e do Nordeste poderão se candidatar ao programa. As regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste devem ter as inscrições reabertas em breve.
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A seleção para o BBB 27 acontecerá em diferentes etapas. Após preencher a inscrição, alguns candidatos são escolhidos para avançar no processo.
Nesta primeira fase, o participante precisa responder um questionário com dezenas de perguntas, contar sua história, enviar fotos e gravar um vídeo de apresentação. Os selecionados precisam ter disponibilidade para viajar até a cidade definida pela produção para a etapa presencial.
Além disso, o reality mantém a chamada “etapa selfie”, em que os candidatos precisam gravar conteúdos do dia a dia e enviar para a equipe do programa.
Em seguida, os participantes seguem para fases eliminatórias até chegar à temida cadeira elétrica. Esse é o momento em que são entrevistados pela produção do BBB.