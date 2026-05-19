REALITY

BBB 27 reabre inscrições para duas regiões; saiba quais

Reality show abrirá inscrições para outras regiões em breve

Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:22

Duas regiões já pode Crédito: Fábio Rocha | Globo

Quem ainda quer tentar uma vaga no Big Brother Brasil 27 terá mais uma chance. Isso porque a produção do reality reabriu as inscrições para duas regiões do Brasil.

Moradores do Sul e do Nordeste poderão se candidatar ao programa. As regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste devem ter as inscrições reabertas em breve.

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Seleção do BBB 27

A seleção para o BBB 27 acontecerá em diferentes etapas. Após preencher a inscrição, alguns candidatos são escolhidos para avançar no processo.

Nesta primeira fase, o participante precisa responder um questionário com dezenas de perguntas, contar sua história, enviar fotos e gravar um vídeo de apresentação. Os selecionados precisam ter disponibilidade para viajar até a cidade definida pela produção para a etapa presencial.

Além disso, o reality mantém a chamada “etapa selfie”, em que os candidatos precisam gravar conteúdos do dia a dia e enviar para a equipe do programa.