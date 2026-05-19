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BBB 27 reabre inscrições para duas regiões; saiba quais

Reality show abrirá inscrições para outras regiões em breve

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:22

Duas regiões já pode
Duas regiões já pode Crédito: Fábio Rocha | Globo

Quem ainda quer tentar uma vaga no Big Brother Brasil 27 terá mais uma chance. Isso porque a produção do reality reabriu as inscrições para duas regiões do Brasil.

Moradores do Sul e do Nordeste poderão se candidatar ao programa. As regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste devem ter as inscrições reabertas em breve.

Veja 10 ex-BBBs que ficaram milionários

Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução
Kerline Cardoso: Primeira eliminada de sua edição, Kerline deu a volta por cima. Com campanhas, eventos e participações em outros realities, acumulou mais de R$ 1 milhão. por Reprodução
Gil do Vigor: Um dos maiores fenômenos do programa, o economista virou estrela da TV, lançou livro, estrelou campanhas e conquistou espaço fixo na Globo, faturando mais que o prêmio em pouco tempo. por Reprodução
Camilla de Lucas: A influenciadora afirmou que bateu o valor do prêmio em menos de um mês após sair da casa, impulsionada por contratos publicitários e trabalhos na televisão. por Reprodução
Arthur Picoli: O capixaba revelou que acumulou mais de R$ 4,5 milhões após o reality, com campanhas, negócios e investimentos, incluindo atuação no agronegócio. por Reprodução
Marcela Mc Gowan: Ainda confinada, a médica já havia faturado mais de R$ 1 milhão com um curso online que explodiu em vendas durante sua participação. por Reprodução
Rodrigão e Adriana Sant'Anna: O casal transformou a visibilidade em negócio digital. Adriana se destacou com cursos online e marketing, enquanto Rodrigão atua no projeto e nas redes sociais. por Reprodução
Maíra Cardi: Mesmo com passagem curta pelo reality, construiu um verdadeiro império com sua marca e produtos, acumulando fortuna muito acima de R$ 1 milhão. por Reprodução
Bil Araújo: O educador físico conquistou independência financeira após o programa, com aquisição de bens como carro e imóvel, além de contratos publicitários. por Reprodução
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Eslovênia Marques: A modelo revelou que, em apenas um ano após o reality, conseguiu faturar o equivalente ao prêmio do programa com trabalhos publicitários e presença em eventos. por Reprodução

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Seleção do BBB 27

A seleção para o BBB 27 acontecerá em diferentes etapas. Após preencher a inscrição, alguns candidatos são escolhidos para avançar no processo.

Nesta primeira fase, o participante precisa responder um questionário com dezenas de perguntas, contar sua história, enviar fotos e gravar um vídeo de apresentação. Os selecionados precisam ter disponibilidade para viajar até a cidade definida pela produção para a etapa presencial.

Além disso, o reality mantém a chamada “etapa selfie”, em que os candidatos precisam gravar conteúdos do dia a dia e enviar para a equipe do programa.

Em seguida, os participantes seguem para fases eliminatórias até chegar à temida cadeira elétrica. Esse é o momento em que são entrevistados pela produção do BBB.

Tags:

Bbb big Brother Brasil

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