REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Se algo externo te incomoda, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção dela' - a reflexão de Marco Aurélio sobre sofrimento emocional

O pensamento do imperador romano continua sendo compartilhado ao falar sobre ansiedade, excesso de pensamentos e a forma como a mente amplifica determinadas dores

Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 05:00

Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Nem sempre o sofrimento nasce apenas daquilo que acontece. Muitas vezes, ele cresce dentro da própria mente, alimentado por interpretações, medos e pensamentos repetitivos. A reflexão de Marco Aurélio atravessou séculos justamente porque questiona a maneira como os seres humanos enxergam os próprios problemas.

Um dos principais nomes do estoicismo, Marco Aurélio defendia que grande parte da dor emocional está ligada não apenas aos acontecimentos externos, mas à forma como cada pessoa reage internamente a eles.

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A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade constante, excesso de estímulos e desgaste emocional permanente. Em muitos casos, situações pequenas acabam se transformando em sofrimento intenso por causa da maneira como são interpretadas mentalmente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Ansiedade criada por mensagens sem resposta, preocupação exagerada com julgamentos, medo constante do futuro ou sofrimento antecipado diante de problemas que ainda nem aconteceram.

O pensamento estoico não sugere ignorar emoções ou fingir que dor não existe. A ideia central está mais ligada à capacidade de perceber quando a própria mente começa a aumentar sofrimentos além da realidade concreta.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões estoicas ao desenvolvimento de inteligência emocional e à necessidade de observar pensamentos com mais consciência.