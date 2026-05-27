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Frase do dia do Estoicismo: 'Se algo externo te incomoda, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção dela' - a reflexão de Marco Aurélio sobre sofrimento emocional

O pensamento do imperador romano continua sendo compartilhado ao falar sobre ansiedade, excesso de pensamentos e a forma como a mente amplifica determinadas dores

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 05:00

Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Nem sempre o sofrimento nasce apenas daquilo que acontece. Muitas vezes, ele cresce dentro da própria mente, alimentado por interpretações, medos e pensamentos repetitivos. A reflexão de Marco Aurélio atravessou séculos justamente porque questiona a maneira como os seres humanos enxergam os próprios problemas.

Um dos principais nomes do estoicismo, Marco Aurélio defendia que grande parte da dor emocional está ligada não apenas aos acontecimentos externos, mas à forma como cada pessoa reage internamente a eles.

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade constante, excesso de estímulos e desgaste emocional permanente. Em muitos casos, situações pequenas acabam se transformando em sofrimento intenso por causa da maneira como são interpretadas mentalmente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Ansiedade criada por mensagens sem resposta, preocupação exagerada com julgamentos, medo constante do futuro ou sofrimento antecipado diante de problemas que ainda nem aconteceram.

O pensamento estoico não sugere ignorar emoções ou fingir que dor não existe. A ideia central está mais ligada à capacidade de perceber quando a própria mente começa a aumentar sofrimentos além da realidade concreta.

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Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma perda deve nos atingir mais do que a razão suporta' - a reflexão de Sêneca sobre dor e equilíbrio emocional

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões estoicas ao desenvolvimento de inteligência emocional e à necessidade de observar pensamentos com mais consciência.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um mundo onde a mente raramente desacelera, Marco Aurélio lembra que parte do sofrimento humano também nasce da maneira como cada pessoa interpreta aquilo que vive.

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