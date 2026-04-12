'Mulher hoje, se o homem atrapalhar, ela larga', diz Ivete Sangalo em entrevista

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WIadmir Pinheiro
Publicado em 12 de abril de 2026 às 14:31
'Tá solteira, mas não tá sozinha'. Ivete Sangalo falou sobre o comportamento feminino mais livre nas relações amorosas durante participação em um programa no YouTube. A entrevista foi conduzida pelo comediante Leozito Rocha, na estreia da atração intitulada 'De Frente pro Capitão'.
Leozito brincou sobre o título da música de Ivete e quis saber: 'Que peste de estado civil é esse? É relacionamento bandido com tornozeleira?', questionou.
Ivete Sangalo e Tiago Maia
No clima leve do programa, que simula um interrogatório, Ivete entrou na dinâmica e respondeu com bom humor: “O mundo mudou, mesa virou, capitão”.
'A mulher não quer ficar acoloiada com homem, não. Atrapalhou, ela larga. Ela quer ter o negocinho dela, mas ela não precisa de status civil, de documento: 'esse cabra ta comigo, não'. A mulher de hoje não quer tornozeleira eletrônica, ela quer andar livre.
Ivete voltou a ser assunto por conta de rumores recentes sobre sua vida pessoal. A cantora foi clicada nos últimos dias ao lado do produtor Tiago Maia em Santa Catarina. Os dois estavam caminhando de mãos dadas em uma praia de Florianópolis. O flagra aconteceu após a cantora aparecer treinando com o produtor no hotel em que ficaram hospedados.
Tiago é sócio da produtora Super Sounds, responsável pela idealização e execução do projeto Clareou, projeto no qual Veveta vem apostando recentemente, voltado para o samba e o pagode, com shows por todo o Brasil. Apesar da repercussão, a equipe da artista afirma que não comenta sua vida pessoal e reforça que ela compartilha apenas o que deseja com o público.
A artista está solteira desde o fim do casamento com Daniel Cady, anunciado em novembro do ano passado. Além de Marcelo, os dois são pais das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.