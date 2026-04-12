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'Mulher hoje, se o homem atrapalhar, ela larga', diz Ivete Sangalo em entrevista

Cantora falou de liberdade das mulheres em entrevista conduzida pelo comediante Leozito Rocha, na estreia da atração intitulada 'De Frente pro Capitão'.

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 12 de abril de 2026 às 14:31

Tiago Maia é produtor de turnê da cantora
Tiago Maia é produtor de turnê da cantora Crédito: Reprodução | Instagram

'Tá solteira, mas não tá sozinha'. Ivete Sangalo falou sobre o comportamento feminino mais livre nas relações amorosas durante participação em um programa no YouTube. A entrevista foi conduzida pelo comediante Leozito Rocha, na estreia da atração intitulada 'De Frente pro Capitão'. 

Leozito brincou sobre o título da música de Ivete e quis saber: 'Que peste de estado civil é esse? É relacionamento bandido com tornozeleira?', questionou.

Ivete Sangalo e Tiago Maia

Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo ganha alta do hospital após cirurgia por Reprodução/ Instagram
Ivete Sangalo faz show no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo por Reprodução/ Instagram
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais por Reprodução
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
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Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução

No clima leve do programa, que simula um interrogatório, Ivete entrou na dinâmica e respondeu com bom humor: “O mundo mudou, mesa virou, capitão”.

'A mulher não quer ficar acoloiada com homem, não. Atrapalhou, ela larga. Ela quer ter o negocinho dela, mas ela não precisa de status civil, de documento: 'esse cabra ta comigo, não'. A mulher de hoje não quer tornozeleira eletrônica, ela quer andar livre.

Veja o trecho da entrevista

Mas, afinal, tá solteira?

Ivete voltou a ser assunto por conta de rumores recentes sobre sua vida pessoal. A cantora foi clicada nos últimos dias ao lado do produtor Tiago Maia em Santa Catarina. Os dois estavam caminhando de mãos dadas em uma praia de Florianópolis. O flagra aconteceu após a cantora aparecer treinando com o produtor no hotel em que ficaram hospedados.

Tiago é sócio da produtora Super Sounds, responsável pela idealização e execução do projeto Clareou, projeto no qual Veveta vem apostando recentemente, voltado para o samba e o pagode, com shows por todo o Brasil. Apesar da repercussão, a equipe da artista afirma que não comenta sua vida pessoal e reforça que ela compartilha apenas o que deseja com o público.

A artista está solteira desde o fim do casamento com Daniel Cady, anunciado em novembro do ano passado. Além de Marcelo, os dois são pais das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.

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