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Marcelo Sangalo rouba a cena ao tocar com Timbalada em festa em Salvador; VÍDEO

Filho mais velho de Ivete Sangalo recebe elogios da banda e vive noite especial ao lado da mãe

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 08:31

Marcelo Sangalo tocando em show da Timbalada
Marcelo Sangalo tocando em show da Timbalada Crédito: Reprodução

Marcelo Sangalo roubou a cena durante uma festa de aniversário realizada na Casa Baluarte, em Salvador, na noite de sábado (11). O jovem de 16 anos subiu ao palco durante o show da Timbalada e chamou atenção ao se apresentar com o time de percussionistas do grupo.

Tocando timbal, Marcelo mais uma vez mostrou desenvoltura e foi elogiado pela própria banda nas redes sociais. “Arrebenta demais”, publicou a Timbalada. O adolescente respondeu: "Gratidão sempre".

Na plateia e também no palco, Ivete Sangalo acompanhou tudo de perto. A cantora curtiu a apresentação do filho, dançou e ainda dividiu momentos com Carlinhos Brown e Buja Ferreira.

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Tags:

Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Timbalada Marcelo Sangalo Cady

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