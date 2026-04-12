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Marcelo Sangalo rouba a cena ao tocar com Timbalada em festa em Salvador; VÍDEO

Filho mais velho de Ivete Sangalo recebe elogios da banda e vive noite especial ao lado da mãe

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 08:31

Marcelo Sangalo tocando em show da Timbalada Crédito: Reprodução

Marcelo Sangalo roubou a cena durante uma festa de aniversário realizada na Casa Baluarte, em Salvador, na noite de sábado (11). O jovem de 16 anos subiu ao palco durante o show da Timbalada e chamou atenção ao se apresentar com o time de percussionistas do grupo.

Tocando timbal, Marcelo mais uma vez mostrou desenvoltura e foi elogiado pela própria banda nas redes sociais. “Arrebenta demais”, publicou a Timbalada. O adolescente respondeu: "Gratidão sempre".