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Em meio a rumores de novo affair, Ivete Sangalo curte festão em Salvador com Timbalada e dança com Carlinhos Brown; VÍDEOS

Cantora anda viu filho brilhar no palco

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de abril de 2026 às 08:16

Ivete Sangalo curte festão em Salvador
Ivete Sangalo curte festão em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo aproveitou a tarde deste sábado (11) em clima de celebração e música em Salvador. A artista marcou presença em uma festa de aniversário com show da Timbalada e compartilhou momentos de descontração ao lado de amigos nas redes sociais.

Durante a apresentação, Veveta apareceu em cima do palco, pulando, dançando e cantando coladinha com Carlinhos Brown e também com Buja Ferreira, vocalista do grupo. "Não tem igual", escreveu ela em uma das publicações.

Ivete Sangalo e Tiago Maia

Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo após operar o rosto por Reprodução
Ivete Sangalo por Reprodução
Ivete Sangalo ganha alta do hospital após cirurgia por Reprodução/ Instagram
Ivete Sangalo faz show no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo por Reprodução/ Instagram
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais por Reprodução
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador 2026 por Rafa Mattei/Reprodução/Instagram
Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional por Wlb.Oficial/Divulgação
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Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução

Em um dos vídeos publicados, Buja celebrou o encontro no palco e destacou a energia da cantora: "Surpresa! Alegria! Alegria! Aniversário da timbalinda Grazi. Quando eu olho nosso mestre Carlinhos Brown e nossa rainha Ivete Sangalo curtindo, desci para curtir com eles e chamei para o palco". A própria Mainha respondeu nos comentários com uma declaração carinhosa: "Amor demais".

A noite teve ainda um momento especial em família. Filho mais velho de Ivete, Marcelo Sangalo, de 16 anos, subiu ao palco como percussionista da Timbalada e participou do show tocando timbal. O grupo elogiou o desempenho do jovem nas redes sociais: "Arrebenta demais". Ele retribuiu com uma mensagem de agradecimento: "Gratidão sempre".

Recentemente, Ivete voltou a ser assunto por conta de rumores recentes sobre sua vida pessoal. A cantora foi clicada nos últimos dias ao lado do produtor Tiago Maia em Santa Catarina. Os dois estavam caminhando de mãos dadas em uma praia de Florianópolis. O flagra aconteceu após a cantora aparecer treinando com o produtor no hotel em que ficaram hospedados.

Tiago é sócio da produtora Super Sounds, responsável pela idealização e execução do projeto Clareou, projeto no qual Veveta vem apostando recentemente, voltado para o samba e o pagode, com shows por todo o Brasil. Apesar da repercussão, a equipe da artista afirma que não comenta sua vida pessoal e reforça que ela compartilha apenas o que deseja com o público.

A artista está solteira desde o fim do casamento com Daniel Cady, anunciado em novembro do ano passado. Além de Marcelo, os dois são pais das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.

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Tags:

Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Carlinhos Brown Timbalada Marcelo Sangalo Cady

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