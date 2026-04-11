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Vídeo: Ivete Sangalo aparece de surpresa em roda de samba em Salvador

Registros foram compartilhados na noite de sexta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:24

Ivete fez surpresa e cantou com Noelson do Cavaco em Salvador
Ivete fez surpresa e cantou com Noelson do Cavaco em Salvador Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo participou de uma roda de samba na noite de sexta-feira (10), em Salvador. A aparição de surpresa aconteceu em durante o show na Casa d’Itália, no Campo Grande. A artista dividiu o palco com o músico Noelson do Cavaco. 

Registros da participação foram compartilhados pela cantora nas redes sociais. No vídeo, Ivete aparece sambando em cima do palco e interagindo com os músicos da banda. 

“Sextou e ela no samba. Noelson, bom demais quando a gente se encontra”, escreveu Ivete. O músico também comentou sobre a participação e disse que não esperava a presença de Ivete no evento.

"Se eu dissesse que imaginaria isso, com certeza seria mentira. Ontem a noite tomou um rumo que eu nunca vou esquecer: a nossa Mainha apareceu de surpresa e transformou a nossa roda de samba em um momento memorável", celebrou. 

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