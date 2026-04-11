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Vídeo: Ivete Sangalo aparece de surpresa em roda de samba em Salvador

Registros foram compartilhados na noite de sexta-feira (10)

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:24

Ivete fez surpresa e cantou com Noelson do Cavaco em Salvador Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo participou de uma roda de samba na noite de sexta-feira (10), em Salvador. A aparição de surpresa aconteceu em durante o show na Casa d’Itália, no Campo Grande. A artista dividiu o palco com o músico Noelson do Cavaco.

Registros da participação foram compartilhados pela cantora nas redes sociais. No vídeo, Ivete aparece sambando em cima do palco e interagindo com os músicos da banda.

“Sextou e ela no samba. Noelson, bom demais quando a gente se encontra”, escreveu Ivete. O músico também comentou sobre a participação e disse que não esperava a presença de Ivete no evento.