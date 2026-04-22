RELITY SHOW

Equipe de Alberto Cowboy arma barraco na final do BBB 26 e bate boca com imprensa em festa

Assessora do ex-BBB teria interrompido entrevistas, invadido gravações e causado climão nos bastidores após a final

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:53

Festa da final do BBB 26 teve climão entre equipe de Cowboy e imprensa Crédito: Reprodução

A noite que marcou o encerramento do Big Brother Brasil terminou com clima tenso fora das câmeras. Durante uma festa realizada após a grande final, no Rio de Janeiro, integrantes da equipe de Alberto Cowboy se envolveram em uma confusão com profissionais da imprensa e chamaram atenção nos bastidores do evento.

Segundo informações divulgadas pela Contigo!, a assessora Angélica Motta, responsável também por outros ex-participantes do reality, foi acusada de dificultar o trabalho dos jornalistas ao tentar controlar integralmente as entrevistas de seus agenciados.

O momento de maior tensão teria acontecido enquanto Alberto Cowboy conversava com uma equipe de reportagem. De acordo com relatos, a assessora interrompeu a entrevista, entrou na frente das câmeras e retirou o ex-BBB do local de forma brusca. A atitude gerou irritação entre os profissionais presentes.

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Em outro episódio da noite, Edilson Capetinha também estaria prestes a atender veículos de imprensa quando houve nova tentativa de interrupção. Desta vez, o ex-jogador seguiu no espaço e continuou falando normalmente com os repórteres.