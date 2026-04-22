PLANTE EM CASA

Fruta vive décadas no quintal e produz mais quanto menor for o espaço; saiba como cultivar

Fruta pode ser facilmente cultivada em casa, mas exige cuidados essenciais

Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:19

Fruto é facilmente cultivado em casa Crédito: Imagem gerada por IA

Qualquer pessoa que tenha um canto no quintal ou varanda ensolarada já pode cultivar um fruto exótico, de cor vibrante e que geralmente não tem um valor baixo, a romã. A fruta não apenas sobrevive em espaços compactos, no entanto, produzindo mais, quanto melhor conduzida for a planta.

A romãzeira pode atingir até 5 metros de altura quando cultivada de maneira livre. A instrução são podas anuais realizadas no inverno, mantendo o arbusto entre 1,5 e 2,5 metros, tamanho que facilita a colheita e melhora a entrada de luz nos galhos internos.

Romã 1 de 3

Saiba como cuidar

A romã exige um solo drenado e rico em matéria orgânica. A mistura ideal combina terra, areia e húmus, evitando o apodrecimento das raízes, um dos problemas mais comuns no cultivo doméstico. A espécie precisa de no mínimo 6 horas de sol pleno por dia. A adubação pode ser feita com NPK equilibrado nas fases de crescimento e floração.

O tamanho do recipiente define a longevidade e a produtividade da planta. Vasos com capacidade mínima de 5 a 40 litros garantem espaço suficiente para o sistema radicular se desenvolver sem restrições, sustentando a produção por muitos anos.

Para preservação e evitar pragas, é importante controlar o excesso de umidade no solo para proteger o sistema radicular, especialmente nos primeiros meses após o plantio.É importante remover as folhas e ramos doentes assim que identificá-los.