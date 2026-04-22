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Gordão da XJ perde mais de 130 kg, mostra nova rotina e emociona ao revelar conquistas

Influenciador celebrou mudança no dia a dia após emagrecimento radical e comparou limitações do passado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:29

Gordão da XJ celebrou nova vitória após perder mais de 130 kg Crédito: Reprodução

Gordão da XJ celebrou mais uma etapa de sua transformação física nesta quarta-feira (22). Após eliminar mais de 130 quilos, o influenciador de 20 anos compartilhou nas redes sociais uma conquista aparentemente simples, mas carregada de significado dentro de sua jornada de emagrecimento.

Em vídeo publicado para os seguidores, Gordão revelou que agora consegue sentar normalmente na cadeira do dentista sem precisar retirar o apoio de braço, algo que antes era necessário por conta do peso. A mudança virou símbolo do avanço conquistado nos últimos meses.

Ao comparar o presente com o passado, ele relembrou as dificuldades enfrentadas em situações rotineiras. “Antes tinha que abaixar isso aqui e eu ficava assim. Pra entrar ali tinha que subir, era mó trampo, eu passava de lado na porta do consultório”, contou.

Hoje, a realidade é outra. “Consigo ficar de boa aqui na maca e ainda sobra bastante”, comemorou o influenciador, destacando o conforto atual durante o atendimento.

Gordão da XJ

Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Após perder 115 kg, Gordão da XJ emociona fãs com novo antes e depois por Reprodução/Redes Sociais
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
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Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
Gordão da XJ por Reprodução/Instagram
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Gordão da XJ por Reprodução/Instagram

O dentista que acompanha o jovem também comentou a evolução. Segundo ele, no início do processo Gordão chegava ao consultório cansado e com dificuldades até para caminhar da recepção à sala de atendimento. Agora, a mudança física é visível e celebrada por todos ao redor.

Atualmente com 219 kg, Gordão da XJ segue em acompanhamento médico e mantém o foco em novas metas. Pessoas próximas já revelaram que o sonho do influenciador é atingir dois dígitos na balança e chegar aos 99 kg.

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