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Dancinha na pista e beijo ardente: Meghan Markle quebra protocolo e publica fotos inéditas do casamento com Harry

Duquesa de Sussex abriu álbum intimista da cerimônia de 2018 e mostrou bastidores românticos ao lado do príncipe

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 14:33

Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry Crédito: Reprodução

Meghan Markle surpreendeu seguidores nesta terça-feira (19) ao compartilhar registros inéditos do casamento com Príncipe Harry para celebrar os oito anos de união do casal.

Conhecida pela discrição nas redes sociais quando o assunto é vida pessoal, Meghan abriu um verdadeiro álbum de memórias da cerimônia realizada em maio de 2018, um dos casamentos mais acompanhados do mundo nos últimos anos.

Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry

Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução
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Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry por Reprodução

Nas imagens publicadas, o casal aparece trocando beijos, dançando, sorrindo nos bastidores da cerimônia e vivendo momentos descontraídos longe do protocolo real.

Para acompanhar a sequência de fotos românticas, a duquesa escolheu uma legenda curta e nostálgica: “8 anos atrás”.

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A publicação rapidamente repercutiu entre fãs da família real e admiradores do casal, principalmente porque Meghan raramente compartilha registros tão íntimos da relação com Harry.

O casamento dos dois aconteceu em maio de 2018 na Capela de São Jorge e parou o mundo na época, reunindo membros da família real britânica, celebridades internacionais e milhões de espectadores acompanhando a transmissão ao vivo.

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Desde que deixaram oficialmente as funções na família real britânica, em 2020, Meghan e Harry passaram a viver longe das obrigações da monarquia e construíram uma nova rotina nos Estados Unidos.

Meghan Markle e príncipe Harry

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Hoje, o casal mora na Califórnia com os filhos Archie Harrison, de 6 anos, e Lilibet Diana, de 4.

Nos últimos meses, Meghan tem aparecido mais ativa nas redes sociais e passou a compartilhar pequenos momentos da vida em família, rotina e bastidores pessoais, algo raro nos primeiros anos após o afastamento da realeza.

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