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Dancinha na pista e beijo ardente: Meghan Markle quebra protocolo e publica fotos inéditas do casamento com Harry

Duquesa de Sussex abriu álbum intimista da cerimônia de 2018 e mostrou bastidores românticos ao lado do príncipe

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 14:33

Meghan Markle publica fotos inéditas do casamento com Harry Crédito: Reprodução

Meghan Markle surpreendeu seguidores nesta terça-feira (19) ao compartilhar registros inéditos do casamento com Príncipe Harry para celebrar os oito anos de união do casal.

Conhecida pela discrição nas redes sociais quando o assunto é vida pessoal, Meghan abriu um verdadeiro álbum de memórias da cerimônia realizada em maio de 2018, um dos casamentos mais acompanhados do mundo nos últimos anos.

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Nas imagens publicadas, o casal aparece trocando beijos, dançando, sorrindo nos bastidores da cerimônia e vivendo momentos descontraídos longe do protocolo real.

Para acompanhar a sequência de fotos românticas, a duquesa escolheu uma legenda curta e nostálgica: “8 anos atrás”.

A publicação rapidamente repercutiu entre fãs da família real e admiradores do casal, principalmente porque Meghan raramente compartilha registros tão íntimos da relação com Harry.

O casamento dos dois aconteceu em maio de 2018 na Capela de São Jorge e parou o mundo na época, reunindo membros da família real britânica, celebridades internacionais e milhões de espectadores acompanhando a transmissão ao vivo.

Desde que deixaram oficialmente as funções na família real britânica, em 2020, Meghan e Harry passaram a viver longe das obrigações da monarquia e construíram uma nova rotina nos Estados Unidos.

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Hoje, o casal mora na Califórnia com os filhos Archie Harrison, de 6 anos, e Lilibet Diana, de 4.