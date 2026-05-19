Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Milena desabafa sobre saudade de Ana Paula Renault e fãs suspeitam de afastamento

Ex-BBB falou sobre amizade com campeã do reality e emocionou seguidores com mensagem nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:52

Ana Paula Renault e Milena no BBB 26
Ana Paula Renault e Milena no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Milena emocionou fãs nesta segunda-feira (18) ao fazer um desabafo público sobre a amizade com Ana Paula Renault, sua principal aliada durante o Big Brother Brasil 26.

A ex-sister usou o X, antigo Twitter, para responder uma publicação feita por Ana Paula e acabou chamando atenção ao falar sobre saudade, distância e a correria da vida após o reality.

Milena e Ana Paula

Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
Milena e Ana Paula por Reprodução
1 de 12
Milena e Ana Paula por Reprodução

Tudo começou quando Ana Paula compartilhou um vídeo especial mostrando momentos da trajetória de Milena dentro do programa e escreveu apenas: “Voa Milena”.

A homenagem emocionou a ex-BBB, que respondeu com uma longa mensagem sobre o vínculo criado entre as duas. “Nossa amizade nunca será de presença física, porque nós nos entendemos no olhar e em uma palavra”, escreveu Milena.

Na sequência, ela admitiu sentir falta da amiga diariamente. “Sinto muito sua falta todos os dias e espero que um dia isso passe”, declarou.

Leia mais

Imagem - Zé Felipe faz piada com fim de namoro de Virginia e Vini Jr.; ex toma atitude

Zé Felipe faz piada com fim de namoro de Virginia e Vini Jr.; ex toma atitude

Imagem - Podemos sonhar? Virginia fala em ‘outra chance’ após término com Vini Jr.

Podemos sonhar? Virginia fala em ‘outra chance’ após término com Vini Jr.

Imagem - Réveillon Praia do Forte anuncia Wesley Safadão e terá quatro dias de festa open bar; veja detalhes

Réveillon Praia do Forte anuncia Wesley Safadão e terá quatro dias de festa open bar; veja detalhes

O tom emotivo da publicação fez muitos fãs acreditarem que as duas estariam afastadas ou vivendo algum tipo de rompimento. Milena, porém, negou qualquer briga após internautas questionarem a situação. “Não!!! Um até logo talvez. Deixamos na mão do destino”, respondeu ela em outro comentário.

A ex-sister ainda afirmou que conhecer Ana Paula fora do reality foi uma das experiências mais marcantes após o programa. “Pude conhecer uma Ana que muitos não conhecem”, escreveu.

Milena também destacou o apoio e os conselhos recebidos da jornalista desde o fim do BBB26 e afirmou que amizade “é uma mão de via dupla para dar certo”.

A interação rapidamente repercutiu entre fãs do reality, principalmente porque Ana Paula e Milena formaram uma das duplas mais comentadas da edição.

Nos comentários, muitos seguidores disseram ter ficado emocionados com a troca de mensagens entre as duas.

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.