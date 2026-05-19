FIM DA AMIZADE?

Milena desabafa sobre saudade de Ana Paula Renault e fãs suspeitam de afastamento

Ex-BBB falou sobre amizade com campeã do reality e emocionou seguidores com mensagem nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:52

Ana Paula Renault e Milena no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

Milena emocionou fãs nesta segunda-feira (18) ao fazer um desabafo público sobre a amizade com Ana Paula Renault, sua principal aliada durante o Big Brother Brasil 26.

A ex-sister usou o X, antigo Twitter, para responder uma publicação feita por Ana Paula e acabou chamando atenção ao falar sobre saudade, distância e a correria da vida após o reality.

Milena e Ana Paula 1 de 12

Tudo começou quando Ana Paula compartilhou um vídeo especial mostrando momentos da trajetória de Milena dentro do programa e escreveu apenas: “Voa Milena”.

A homenagem emocionou a ex-BBB, que respondeu com uma longa mensagem sobre o vínculo criado entre as duas. “Nossa amizade nunca será de presença física, porque nós nos entendemos no olhar e em uma palavra”, escreveu Milena.

Na sequência, ela admitiu sentir falta da amiga diariamente. “Sinto muito sua falta todos os dias e espero que um dia isso passe”, declarou.

O tom emotivo da publicação fez muitos fãs acreditarem que as duas estariam afastadas ou vivendo algum tipo de rompimento. Milena, porém, negou qualquer briga após internautas questionarem a situação. “Não!!! Um até logo talvez. Deixamos na mão do destino”, respondeu ela em outro comentário.

A ex-sister ainda afirmou que conhecer Ana Paula fora do reality foi uma das experiências mais marcantes após o programa. “Pude conhecer uma Ana que muitos não conhecem”, escreveu.

Milena também destacou o apoio e os conselhos recebidos da jornalista desde o fim do BBB26 e afirmou que amizade “é uma mão de via dupla para dar certo”.

A interação rapidamente repercutiu entre fãs do reality, principalmente porque Ana Paula e Milena formaram uma das duplas mais comentadas da edição.