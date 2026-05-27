CONFIRA

Cela exclusiva e rotina blindada: as regalias de Deolane dentro de prisão em SP

Influenciadora divide espaço apenas com outra advogada e não circula com presas comuns

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:00

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

A influenciadora Deolane Bezerra está presa desde a última quinta-feira (21) na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, e possui algumas condições especiais garantidas pela legislação por ter inscrição ativa na OAB.

Segundo informações divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, Deolane não divide cela com detentas comuns. A influenciadora estaria em uma Sala de Estado-Maior, espaço destinado a advogados presos antes de condenação definitiva. Atualmente, ela divide o local apenas com outra detenta que também atua na advocacia.

Deolane com carrões 1 de 18

Ainda de acordo com a apuração, a ex-participante de A Fazenda também teria rotina “blindada” dentro da unidade prisional. Quando precisa circular pelo presídio, funcionários organizariam o ambiente para evitar contato com outras presas.

A influenciadora também teria banho de sol liberado durante o dia, mas sem convívio com as demais detentas da cadeia, que enfrenta superlotação.

Mansão de Deolane Bezerra 1 de 16

Apesar das condições diferenciadas relacionadas à segurança e à separação das presas comuns, Deolane não teria alimentação especial. Segundo a reportagem, ela recebe a mesma comida servida às outras detentas e estaria comendo pouco desde a prisão.

A coluna ainda afirmou que a influenciadora retirou o mega hair após ser detida e tem mantido comportamento discreto e educado com funcionárias da unidade.