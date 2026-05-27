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Cela exclusiva e rotina blindada: as regalias de Deolane dentro de prisão em SP

Influenciadora divide espaço apenas com outra advogada e não circula com presas comuns

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 20:00

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

A influenciadora Deolane Bezerra está presa desde a última quinta-feira (21) na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, e possui algumas condições especiais garantidas pela legislação por ter inscrição ativa na OAB.

Segundo informações divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, Deolane não divide cela com detentas comuns. A influenciadora estaria em uma Sala de Estado-Maior, espaço destinado a advogados presos antes de condenação definitiva. Atualmente, ela divide o local apenas com outra detenta que também atua na advocacia.

Deolane com carrões

Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com a apuração, a ex-participante de A Fazenda também teria rotina “blindada” dentro da unidade prisional. Quando precisa circular pelo presídio, funcionários organizariam o ambiente para evitar contato com outras presas.

A influenciadora também teria banho de sol liberado durante o dia, mas sem convívio com as demais detentas da cadeia, que enfrenta superlotação.

Mansão de Deolane Bezerra

Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
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Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução

Apesar das condições diferenciadas relacionadas à segurança e à separação das presas comuns, Deolane não teria alimentação especial. Segundo a reportagem, ela recebe a mesma comida servida às outras detentas e estaria comendo pouco desde a prisão.

A coluna ainda afirmou que a influenciadora retirou o mega hair após ser detida e tem mantido comportamento discreto e educado com funcionárias da unidade.

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Deolane Bezerra foi presa durante operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. A influenciadora nega envolvimento com atividades criminosas e, em carta divulgada recentemente, afirmou estar sendo alvo de perseguição.

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