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Patrícia Poeta foi alvo de chantagem de R$ 50 mil envolvendo página Choquei, diz colunista

Relato aponta proposta por posts positivos e ameaça de exposição negativa; caso surge após prisão de fundador do perfil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 11:46

Patrícia Poeta desabafou sobre o ocorrido durante o
Patrícia Poeta desabafou sobre o ocorrido durante o "Encontro" desta segunda-feira (11) Crédito: Reprodução

A apresentadora Patrícia Poeta teria sido alvo de uma suposta tentativa de chantagem envolvendo a página Choquei, segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira.

De acordo com a publicação, representantes do perfil teriam pedido R$ 50 mil em troca de postagens positivas sobre a jornalista. A proposta, ainda segundo o relato, viria acompanhada de uma ameaça: caso não aceitasse, conteúdos negativos poderiam ser divulgados com o objetivo de prejudicar sua imagem.

Patrícia Poeta

Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
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Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram

A apresentadora teria recusado a oferta. Após isso, ainda conforme a colunista, publicações críticas passaram a circular em perfis ligados ao grupo comandado por Raphael Sousa Oliveira.

Outro nome que também afirma ter recebido proposta semelhante é o influenciador Alex Galette, ex-participante do reality “A Fazenda”. Em relato, ele disse que foi procurado para um esquema de publicações durante sua participação no programa, mas recusou devido aos valores cobrados.

O caso ganha repercussão poucos dias após a prisão de Raphael, fundador da página Choquei, ocorrida nesta quarta-feira (15). Ele é investigado em uma operação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e outras práticas ilegais envolvendo altos valores.

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Segundo as investigações, o grupo utilizaria diferentes estratégias para movimentar e ocultar recursos, incluindo transações financeiras complexas e uso de criptoativos. Durante a operação, foram apreendidos bens, dinheiro em espécie, veículos e equipamentos eletrônicos que devem auxiliar no andamento do inquérito.

Até o momento, não há confirmação oficial por parte dos citados sobre as acusações, e o caso segue em apuração.

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