RARÍSSIMO

Única pessoa no mundo que não sente dor, fome e sono, adolescente intriga médicos

Condição genética rara transforma rotina da garota britânica e chama atenção no mundo todo

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 10:20

Olivia Farnsworth Crédito: Reprodução

Conhecida como “garota biônica”, Olivia Farnsworth, da Inglaterra, vive uma condição extremamente rara que desafia até a medicina. Aos 16 anos, ela não sente dor, não tem fome e praticamente não dorme, um conjunto de sintomas considerado único no mundo.

Olivia nasceu com uma deleção no cromossomo 6p, uma alteração genética em que parte do material genético está ausente. Estima-se que existam cerca de 100 pessoas com essa condição, mas o caso dela é considerado o mais extremo, por reunir três características incomuns ao mesmo tempo.

Caso de Olivia Farnsworth ficou famoso quando ela tinha 7 anos 1 de 13

Apesar de parecer algo extraordinário, a condição traz riscos sérios. A incapacidade de sentir dor é o ponto mais preocupante, já que impede o corpo de emitir sinais de alerta. Isso faz com que ferimentos graves possam passar despercebidos, exigindo monitoramento constante da família.

Um dos episódios mais marcantes aconteceu quando Olivia tinha apenas 7 anos. Ela foi atropelada e arrastada por vários metros, mas simplesmente se levantou e continuou andando, sem demonstrar dor ou entender o que estava acontecendo. A cena chocou quem presenciou e reforçou a gravidade da condição.

Em outro momento, a adolescente sofreu um ferimento profundo no lábio e precisou passar por cirurgia reconstrutiva. Mesmo assim, não apresentou qualquer reação de dor, o que reforça o desafio diário enfrentado por quem convive com ela.

A alimentação também é um ponto delicado. Desde bebê, Olivia nunca demonstrou fome. Hoje, ela se alimenta por rotina, consciente de que precisa comer, mas sem o estímulo natural do corpo. Em alguns períodos, desenvolve fixação por um único alimento, mantendo a mesma escolha por semanas ou até meses.

O sono é outro grande desafio. Desde o nascimento, ela nunca conseguiu dormir por longos períodos. Sem medicação, pode ficar acordada por até três dias seguidos. Para lidar com isso, segue um controle rigoroso com medicamentos que ajudam a induzir o sono.

Além das questões físicas, a condição também impacta o comportamento e as emoções. Olivia apresenta oscilações de humor e episódios de irritação, o que exige acompanhamento constante e adaptação da rotina familiar.

Bom sono é fundamental para qualidade de vida 1 de 5