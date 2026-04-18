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Universo manda recado poderoso para Áries e Escorpião neste fim de semana (18 e 19 de abril): momento de decisão e mudança

Energia dos próximos dias favorece viradas importantes e atitudes que podem redefinir caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 13:12

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O fim de semana chega com uma energia intensa e decisiva para alguns signos. O momento pede coragem para encarar situações que foram adiadas e tomar atitudes que podem mudar o rumo de histórias importantes.

Para dois signos, o recado é direto e não pode ser ignorado.

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Áries

Arianos entram em um período de confronto com a própria realidade. Situações que vinham sendo evitadas tendem a aparecer com mais força, exigindo posicionamento.

O recado é parar de adiar decisões e agir com firmeza. Fugir agora pode custar mais depois.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
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Áries: vermelho paixão por Reprodução

Escorpião

Escorpianos podem viver um momento de transformação interna. Algo precisa ser deixado para trás para que um novo ciclo comece.

O momento pede desapego e coragem para encerrar o que já não faz sentido.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
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Escorpião: preto profundo por Reprodução

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