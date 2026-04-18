Universo manda recado poderoso para Áries e Escorpião neste fim de semana (18 e 19 de abril): momento de decisão e mudança

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Fernanda Varela
Publicado em 18 de abril de 2026 às 13:12
O fim de semana chega com uma energia intensa e decisiva para alguns signos. O momento pede coragem para encarar situações que foram adiadas e tomar atitudes que podem mudar o rumo de histórias importantes.
Para dois signos, o recado é direto e não pode ser ignorado.
Áries
Arianos entram em um período de confronto com a própria realidade. Situações que vinham sendo evitadas tendem a aparecer com mais força, exigindo posicionamento.
O recado é parar de adiar decisões e agir com firmeza. Fugir agora pode custar mais depois.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Escorpião
Escorpianos podem viver um momento de transformação interna. Algo precisa ser deixado para trás para que um novo ciclo comece.
O momento pede desapego e coragem para encerrar o que já não faz sentido.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Mensagem do dia
O que você evita hoje pode voltar mais forte amanhã. Encarar a verdade é o primeiro passo para mudar.