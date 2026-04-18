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Bienal do Livro Bahia reúne autores famosos e programação intensa neste sábado (18 de abril) em Salvador; confira

Evento segue até terça-feira (21) no Centro de Convenções e tem presença de nomes internacionais e atrações para todas as idades

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 08:36

Bienal do Livro Bahia 2026 é a aberta nesta quarta (15) com presença de autoridades e escritores Crédito: Sora Maia/CORREIO

A Bienal do Livro Bahia 2026 chega ao quarto dia neste sábado (18), com uma programação diversificada que mistura literatura, debates e atividades culturais no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio.

Realizada desde a última quarta-feira (15), a feira segue até terça-feira (21) e tem como tema “Bahia, identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”. A curadoria desta edição é totalmente baiana, reunindo nomes da literatura e da comunicação local.

Bienal do Livro Bahia 2026 é a aberta nesta quarta (15) com presença de autoridades e escritores 1 de 9

Entre os destaques do dia estão a participação da escritora Julia Quinn, conhecida por romances históricos, e de Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago.

Além dos encontros com autores, o público pode aproveitar sessões de autógrafos, bate-papos e atividades voltadas para crianças. A visitação acontece das 9h às 21h.

Confira a programação deste sábado (18):

Espaço Infantil Colgate – Portais da Palavra

10h30 - "Fundação Gregório de Mattos apresenta: História Musicada: Apresentação do conto inédito 'Sementes de Infância – O Jardim de Lydia Hortélio'", com a contadora de histórias Débora Albuquerque.

11h40 - "Entre Páginas Catrapissu: a menina que não existia", com a escritora e museóloga Joana Flores.

12h20 - "Colgate apresenta: Projeto sorriso saudável, futuro brilhante", com a educadora Giovanna Mota Soares.

13h40 - "Colgate apresenta: Projeto sorriso saudável, futuro brilhante", com a educadora Giovanna Mota Soares.

14h - "Entre Páginas Gênios da nossa gente", com a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz e Estévão Ribeiro.

15h10 - "Era Uma Vez Histórias que Giram e Encantam", com a pesquisadora Sálua Chequer.

16h20 - "Histórias Cantadas Mariar um mar de poesias", com o Grupo Mariar um mar de poesias.

Café Literário

12h - "Meninas, mulheres", com a jornalista e escritora Verenilde Santos Pereira, a escritora Julia Dantas e o comunicador Ewerton Ulysses Cardoso.

16h - "O sal da vida", com Pilar del Río, a escritora de crônicas e ilustradora Paloma Jorge Amado e a escritora e roteirista Josélia Aguiar.

18h - "A casa e a rua", com a escritora e tradutora Eliane Marques, a escritora Nara Vidal e a professora Edma de Góis.

Arena Farol

11h - "No universo de Julia Quinn", com Julia Quinn e a editora Frini Georgakopoulos.

15h - "De fãs pra fãs", com a escritora Paula Pimenta e a estrategista de conteúdo Rebeca Xavier.

17h - "Rádio Companhia ao vivo apresenta: especial 40 anos Companhia das Letras", com a jornalista e escritora Socorro Acioli e a editora Stéphanie Roque.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial, com valores de R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia-entrada). Crianças com até 1 metro de altura têm acesso gratuito. Também têm direito à gratuidade autores, professores credenciados, profissionais do livro, bibliotecários e guias de turismo cadastrados.