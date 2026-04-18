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Quer ficar rico? Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões neste sábado

Concurso 2.998 acontece em São Paulo e pode pagar prêmio milionário a quem acertar as seis dezenas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 08:15

Um economista romeno-australiano chamado conseguiu driblar o sistema da loteria
  Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Sena realiza neste sábado (18) o sorteio do concurso 2.998, com prêmio acumulado estimado em R$ 60 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio está marcado para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa nas redes sociais.

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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões na Loto por Reprodução
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Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução

Os interessados ainda podem apostar até as 20h, horário de Brasília, em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6. Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique o valor na poupança, o rendimento pode garantir ganhos mensais significativos, o que aumenta ainda mais o interesse dos apostadores no concurso.

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