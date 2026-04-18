LOTERIA

Quer ficar rico? Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões neste sábado

Concurso 2.998 acontece em São Paulo e pode pagar prêmio milionário a quem acertar as seis dezenas

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 08:15

Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Sena realiza neste sábado (18) o sorteio do concurso 2.998, com prêmio acumulado estimado em R$ 60 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio está marcado para as 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa nas redes sociais.

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Os interessados ainda podem apostar até as 20h, horário de Brasília, em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal.