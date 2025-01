A CARNE SÓ CAI NO PRATO DO VEGANO...

Estagiário ganha R$ 55 milhões em loteria e vai trabalhar no dia seguinte: 'Preciso de um propósito'

Ele trabalha desentupindo ralos em uma empresa

"Não vou parar de trabalhar, sou muito novo. Eu quero trabalhar, quero me formar em engenheiro térmico e seguir a minha carreira. Eu preciso ter um propósito na vida", disse. "Eu sei que as pessoas acreditam que sou louco de continuar trabalhando mas eu quero. E, é claro, tirarei umas folgas no meio do ano", completou o sortudo.