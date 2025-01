FAMOSOS

Deborah Secco desabafa sobre morte da irmã aos 5 anos: 'Fui a substituição dela para meus pais'

Atriz falou sobre família que ficou devastada e como perda ensinou que ela tivesse urgência em viver

"Minha mãe nunca conseguiu me dizer 'não', porque ela disse 'não' para a minha irmã e ela morreu com cinco anos, sem poder pintar o cabelo, sem poder brincar de colocar uma unha. Todas as vezes que eu pedia para fazer alguma coisa para a minha mãe, ela falava: 'claro que pode, a sua irmã não pôde'. Eu não sei quanto tempo você vai estar aqui", contou, emocionada, em entrevista ao Portal LeoDias.