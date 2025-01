TELEVISÃO

Fernanda Torres conta que esqueceu troféu do Globo de Ouro nos EUA e gera confusão no aeroporto

Atriz brasileira revela como a pressa por evacuação durante incêndios na Califórnia a fez esquecer de enviar o prêmio ao Brasil

H Heider Sacramento

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 09:05

Fernanda Torres e Jimmy Kimmel Crédito: Reprodução

Na noite de quinta-feira (16), Fernanda Torres teve uma participação divertida e descontraída no famoso talk show "Jimmy Kimmel Live!", onde compartilhou uma história inusitada sobre sua vitória no Globo de Ouro. A atriz brasileira, que foi premiada como Melhor Atriz de Drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, arrancou risos da plateia ao contar que ainda está "presa" ao troféu, que ficou nos Estados Unidos após uma série de imprevistos.

Durante a conversa, Fernanda revelou que, devido aos incêndios florestais devastadores na Califórnia, ela se viu apressada e acabou esquecendo de enviar a estatueta ao Brasil, como estava planejado. “Meu marido [o diretor Andrucha Waddington] entrou no quarto com o celular nas mãos, com o alarme tocando de que teríamos que evacuar. Fizemos as malas e não tive tempo de enviar o prêmio. E agora eu estou carregando ele comigo. E dá pra matar alguém com aquilo, é muito pesado”, contou, fazendo todos na plateia rirem com a situação.

A atriz continuou sua história engraçada ao contar a confusão que ocorreu no aeroporto. “Me instruíram a não colocar na mala, porque poderiam achar que é uma bomba. ‘Leve em uma bagagem de mão’. Tive que ir pra Nova York e, claro, fui escolhida no aeroporto. Um homem do TSA [Transportation Security Administration] olhou e disse: ‘O que você tem aqui?!’. ‘Bom, é um Globo de Ouro’. ‘Eu posso ver que é um Globo de Ouro. Pelo quê? Como você ganhou?!’. ‘Eu venci Melhor Atriz de Drama’”, explicou, completando com uma risada: “‘Parabéns!’, disse ele. ‘Eu já trabalhei na indústria [do cinema], mas tive que sair por conta da minha sanidade’. E ele escolheu ser um fiscal do TSA!”.

Além das risadas, Fernanda também comentou sobre a repercussão de sua vitória e as expectativas para o Oscar 2025, com ela sendo uma das principais apostas para uma indicação. “Estou com medo de voltar. Eu preciso descansar. Você é a última tarefa, porque se eu consegui vir aqui, eu consigo ir a qualquer lugar”, brincou.