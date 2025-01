FAMOSOS

Fernanda Torres lembra tensão durante incêndio nos EUA: 'Momento bíblico e apocalíptico'

Atriz estava com o marido na cidade de Los Angeles

"Foi inacreditável. Tivemos a noite do Globo de Ouro no domingo. No dia seguinte fomos para Palm Springs. E na terça tudo começou a ficar um pouco estranho. Na quarta, meu marido me avisou, "O telefone está dizendo que temos que evacuar. Fomos para a costa e consegui sentir a diferença no ar. Vivemos um momento bíblico e apocalíptico em LA. Sinto muito por LA. É uma comunidade incrível, as pessoas perdendo tudo. Foi uma semana estranha. Saí desse momento hollywoodiano para a realidade dos dias atuais", disse em entrevista durante o programa "LIVE with Kelly and Mark", exibido nesta quinta-feira (16), nos Estados Unidos.