‘SLAPS AND KISSES’

Sucesso de Fernanda Torres no Globo de Ouro impulsiona audiência de Tapas & Beijos

Com popularidade renovada, série lidera no Globoplay e conquista visibilidade internacional

A consagração de Fernanda Torres como Melhor Atriz no Globo de Ouro por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui reacendeu o interesse por sua carreira e impulsionou a audiência de Tapas & Beijos, série que protagonizou ao lado de Andréa Beltrão. Desde dezembro, a produção alcançou o topo dos rankings do Globoplay, superando títulos de diversos gêneros.

Exibida originalmente entre 2011 e 2015, a comédia acompanha as aventuras de Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andréa Beltrão), amigas que dividem um apartamento no Rio de Janeiro e enfrentam situações cômicas enquanto trabalham na loja Djalma Noivas, em Copacabana.

A série, que também conta com Fábio Assunção e Vladimir Brichta no elenco, ganhou ainda mais relevância após ser mencionada no Globo de Ouro, com o título traduzido como "Slaps and Kisses". A tradução inusitada viralizou, levando cenas clássicas da produção a circularem novamente nas redes sociais.