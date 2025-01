DRAMA

Jornal francês chama Fernanda Torres de 'monocórdia' em crítica do filme Ainda Estou Aqui

Filme brasileiro é principal concorrente do francês "Emilia Pérez" na disputa de melhor longa internacional do Oscar

Após apresentadoras argentinas criticarem a atriz Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de melhor atriz de filme de drama com o longa "Ainda Estou Aqui", foi a vez do longa receber críticas ácidas do jornal francês Le Monde.