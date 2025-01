ELEGÂNCIA

Fernanda Torres usa vestido de estilista belga e joias de brasileiro no Globo de Ouro

Peça tem decote nas costas e gola alta

Além de muito talento, Fernanda Torres entregou muita elegância em sua passagem pela cerimônia do Globo de Ouro, realizada na noite deste domingo (5).

A brasileira, que concorre na categoria de Melhor Atriz de Filme em drama usou um vestido preto com um decote nas costas, gola alta e uma fenda nas pernas. A peça foi feita sob medida pelo estilista belga Olivier Theyskens.

Fernanda Torres completou o look com joias do brasileiro Fernando Jorge e styling de Antônio Frajado.